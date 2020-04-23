Çinli akıllı telefon üreticisi Realme'nin kablosuz kulaklık serisinin yeni üyesi ortaya çıktı. Realme Buds Pro ismine sahip olan yeni kablosuz kulaklık, bütçe odaklı olmasının yanında su ve toza karşı dayanıklılığıyla karşımıza çıkıyor.

Kulaklık üreticilerinin kablosuz kulaklıklarını akıllı telefonuyla beraber kullanan kullanıcı sayısındaki artışı keşfeden akıllı telefon üreticileri, birkaç yıl kadar önce kendi kablosuz kulaklıklarını geliştirip piyasaya sürmeye başladı. Özellikle Apple ve Samsung'un kablosuz kulaklık alanında başarılı ürünlerle öne çıktığı bu süreçte diğer akıllı telefon üreticilerinden de beğenilen kulaklıklar gelmeye başladı.

Sektördeki başarısı sayesinde Çin merkezli akıllı telefon üreticisi OPPO'nun alt markası olmaktan çıkarak kendi başına bir marka hâline gelen Realme, ürettiği fiyat/performans odaklı akıllı telefonlara sürekli bir yenisini ekleyerek bütçe odaklı akıllı telefon piyasasını domine eden şirketlerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Hâlihazırda 549 TL fiyat etiketine sahip Buds Air kablosuz kulaklığına ürün katalogunda yer veren Realme'nin, yeni bir kablosuz kulaklık modeli üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Kablosuz kulaklık Realme Buds Pro ortaya çıktı.

Apple Airpods rakibi olan Buds Air'ın yanında bir de daha bütçe odaklı kablosuz kulaklık Buds'a sahip olan Realme, bu kulaklığı oldukça uygun 50 TL'ye yakın fiyattan raflarda listeliyor. Tayvan'ın Ulusal İletişim Komisyonu tarafından verilen sertifika kayıtlarında ortaya çıkan Realme Buds Pro, Realme Buds'ın iyileştirilmiş versiyonu olmasıyla kendisini ayırt ediyor.

Kayıtlarda fotoğraflara da sahip olan Realme Buds Pro, RMA208 model numarasıyla listeleniyor. İlk bakışta göze çarpan en önemli değişiklik ise Realme Buds'ta kullanılan Micro USB girişinin yerini Realme Buds Pro'da yeni nesil USB Type-C'nin alması diyebiliriz. Şarj soketinin yanında bulunan yuvarlak boşluk ise bu kulaklığın bir önceki model Buds'ta bulunmayan bir özelliğe sahip olacağına işaret ediyor.

USB Type-C girişinin yanında bulunan yuvarlak girinti, şarj soketini tamamen kapama işlevine sahip olan bir kapağın takılma yerine fazlasıyla benziyor. Şarj girişinin içeride konumlandırılması da bu bölgeye bir kapak takılabilme olasılığını destekliyor. Bu doğrultuda Realme Buds Pro'nun su ve toza karşı dayanıklılık sertifikası ile beraber gelmesini bekleyebiliriz.

11,2 mm'lik güçlendirilmiş bass destekli yeni sürücülerle gelmesi beklenen Realme Buds Pro'nun tanıtım tarihi veya fiyatı hakkında ne yazık ki herhangi resmi bir açıklama bulunmuyor.