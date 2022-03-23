Realme GT Neo 3 Tanıtıldı: İşte Teknik Özellikleri ve Fiyatı

Realme'nin bugün düzenlenen lansmanında tanıttığı yeni telefonu GT Neo 3 satışa sunuldu. İşte Realme'nin teknik özellikleri ve fiyatı.

Çin’in teknoloji devi şirketlerinden Realme, bugün yapılan lansmanıyla büyük ses getirdi. Markaların son teknolojiyle çıkardığı pek çok telefon malesef ki fiyatlarıyla dudak uçuklatıyor. Geçtiğimiz günlerde ‘makul’ sayılabilecek fiyatıyla yeni Realme 9 Pro’yu duyuran Realme’den yine fiyatı konusunda bizleri çok da üzmeyecek bir telefon daha geldi.

Bugün gerçekleşen lansmanda şüphesiz ki tüm gözler onun üzerindeydi. Yeni Realme GT Neo 3, hem teknik özellikleriyle hem de farklı tasarımıyla kullanıcıların beğenisine sunuldu. Şimdi gelin bu çok konuşulan Realme GT Neo 3’ün fiyatına ve teknik özelliklerine biraz daha yakından bakalım.

Realme GT Neo 3 tasarımıyla çok konuşulacak

Realme, aynı klasmandaki pek çok teknoloji devinden altta kalmadığını bu telefonla ispatladı diyebiliriz. Şimdilik sadece Çin’de piyasaya sürülen telefon, alışık olduğumuz sade bir tasarımdan biraz uzak. Son zamanlarda çıkan pek çok telefonda gördüğümüz düz arka panel rengi yerine çift çizgili bir tasarıma gidildiğini görüyoruz.

Pek çoğumuz bu çift çizgiyi arabalarda görmeyi seviyor olsak da Realme’nin bu tasarıma Realme GT Neo 3’te yer vermesi cesur ve ilgi çekici bir tercih olmuş. Beyaz üzerine siyah çizgili ve mavi üzerine beyaz çizgili tasarımı oldukça ilginç olsa dai bu tasarımı sevmeyenler için, telefonun bir de düz ve siyah rengi mevcut. ‘Telefonumda modifiye olmasın’ diyenler için de bu sade ve şık tasarım güzel bir seçenek olmuş.

Realme GT Neo 3’ün teknik özellikleri

Realme GT Neo 3, en az tasarımı kadar teknik özellikleriyle de ses getirecek gibi görünüyor. Telefonun özellikle halihazırda aynı klasmanda yer alan pek çok telefondan çok daha başarılı bir hızlı şarj performansı var. Telefon bizleri sadece piliyle de değil aynı zamanda 50 MP OIS teknolojili kamerası ve Snapdragon 888 ile eşit performans sunan Dimensity 8100 işletim sistemiyle de şaşırtmaya devam ediyor.

Ekran: 6,7 inç FHD+ 120 Hz OLED

6,7 inç FHD+ 120 Hz OLED İşlemci: Dimensity 8100

Dimensity 8100 RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kamera: 50 MP + 8 MP + 2 MP

50 MP + 8 MP + 2 MP Ön Kamera: 16 MP

16 MP Batarya: 4500 mAh (150W hızlı şarj) 5000 mAh (80W hızlı şarj)

4500 mAh (150W hızlı şarj) 5000 mAh (80W hızlı şarj) Bağlantı: 5G / Type C

5G / Type C İşletim Sistemi: Android 12 / Realme UI 3.0

Android 12 / Realme UI 3.0 Renkler: Beyaz üzeri siyah çizgili / Mavi üzeri beyaz çizgili / Siyah

Beyaz üzeri siyah çizgili / Mavi üzeri beyaz çizgili / Siyah Boyutlar: 163.3x75.6x8.2mm

163.3x75.6x8.2mm Ağırlık: 188 gr

Realme GT Neo 3 fiyat

Realme GT Neo 3, Realme’nin 9 Pro modeli gibi yine benzer bir fiyatla karşımıza çıkıyor. Günümüz şartlarında son çıkan telefonların fiyatlarına bakıldığında Realme GT Neo 3, fiyatıyla bizi çok fazla üzmüyor. Biraz önce de dediğimiz gibi telefon şu anda sadece Çin’de satışa sunuldu ve fiyatı 315 dolardan (4.668 TL) başlıyor. Firmaların son çıkardıkları pek çok telefondan sonra öyle bir duruma geldik ki maalesef bu 5 bin lira civarındaki fiyatlarına ‘makul’ gözüyle bakıyoruz.

Realme tarafından tanıtılan bir diğer telefon ise Narzo 50A Prime’dı

Realme tarafından gerçekleştirilen lansmanda bir diğer dikkat çeken cihaz ise Narzo 50A oldu. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Narzo 50’nin geliştirilmiş bir versiyonu olarak kullanıcıların beğenisine sunulan cihazda, GT Neo 3’ün aksine daha sade bir tasarıma gidilmiş. Kamera modülünde parlak bir görünüme sahipken, arka panelinin kalan kısmında ise dokulu bir tasarıma yer verilmiş. Kamerasında da yine GT Neo 3’e benzer olarak 50 MP ana kamera, 2 MP siyah beyaz portre sensörü ve 2 MP makro kamera kullanıcıların beğenisine sunuldu. Realme Narzo 50A Prime, 125 dolarlık (1.853 TL) başlangıç fiyatıyla satın alınabilecek.

Realme Narzo 50A Prime teknik özellikleri

Narzo 50A Prime'ın teknik özelliklerinin birçoğu GT Neo 3'le benzerlikler gösterse de, telefonun 'şimdilik' 5G'yi desteklemiyor olması belki de en büyük eksiklerinden biri olabilir. Bununla birlikte microSD kart desteğiyle depolama alanının 1 TB'a kadar yükseltilebilmesiyle, Narzo 50A Prime kullanıcıları kesinlikle telefonlarından fotoğraf silmek zorunda kalmayacak gibi görünüyor.

Ekran: 6,6 inç IPS LCD, Full HD+

6,6 inç IPS LCD, Full HD+ İşlemci: Unisoc T612

Unisoc T612 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 64 GB / 128 GB (1 TB’a kadar microSD kart desteği)

64 GB / 128 GB (1 TB’a kadar microSD kart desteği) Arka Kamera: 50 MP + 2 MP + 2 MP

50 MP + 2 MP + 2 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 5.000 mAh (18W şarj)

5.000 mAh (18W şarj) Bağlantı: 4G VoLTE, Bluetooth 5.0, GPS, 3.5 mm kulaklık girişi, Type C

4G VoLTE, Bluetooth 5.0, GPS, 3.5 mm kulaklık girişi, Type C İşletim Sistemi: Android 11 / Realme UI R Edition

Android 11 / Realme UI R Edition Boyutlar: 64.30 × 75.60 × 8.15 mm

64.30 × 75.60 × 8.15 mm Ağırlık: 193 gr

Realme ilk defa Buds Air3 modelinde gürültü azaltma teknolojisi kullandı

Lansmanda en az telefonlar kadar dikkat çeken bir diğer cihaz ise Buds Air3 oldu. Realme’nin ilk defa gürültü azaltma teknolojisine yer verdiği amiral gemisi kulaklığı, en az GT Neo3 kadar ilgi gördü. Bir önceki modelleriyle kullanıcılar tarafından benzer kulaklıklara kıyasla fiyatıyla da çok fazla tercih edilen Buds Air’ler, bu yeni amiral gemisi telefonla çok daha fazla kullanıcıya ulaşacak gibi görünüyor. Çift gürültü önleyici R3 çipe sahip Buds Air3 aynı zamanda çift geri beslemeli mikrofona sahip.

Realme Buds Air3, 88 ms’lik ultra düşük gecikme süresiyle de müzik dinlerken, oyun oynarken ve arkadaşlarınızla sohbet ederken hem sizin ses deneyiminizi daha keyifli bir hale getiriyor hem de arkadaşlarınızın sizi çok daha iyi duyabilmesine yardımcı oluyor. Realme’nin yeni telefonlarında olduğu gibi Buds Air3’te de hızlı şarj özelliği öne çıkıyor. Kulaklığınızı sadece 10 dakika şarj ederek 100 dakika boyunca kesintisiz müzik dinleyebiliyorsunuz. Bu özelliğiyle de şarkının en güzel yerinde kulaklığımızın şarjının bittiğini görme ihtimalimiz olabildiğince minimuma indirilmiş. Realme Buds Air3'ün fiyatı ise 55 dolardan (815 TL) başlıyor.