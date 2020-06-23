Realme, Huawei'in Ürün Stratejisini Kopyala-Yapıştır Yaptı

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Realme, yeni ürün stratejisini duyurdu, ancak firmanın ortaya koyduğu planın geçtiğimiz yıl bir başka Çinli teknoloji devi olan Huawei’in stratejisine bir hayli benzemesi, hem alay hem de tartışma konusu oldu.

Mayıs 2018’de Oppo Electronics Başkan Yardımcısı Sky Li tarafından kurulan Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Realme, bütçe dostu modelleri ile pazar payını kısa zamanda hatrı sayılır bir şekilde artırmayı başarmıştı.

BBK Electronics şemsiyesi altında faaliyet gösteren marka, bugün yeni bir ürün stratejisi duyurdu ancak Realme’nin stratejisi, ilginç bir şekilde geçen yıl başka bir Çinli akıllı telefon üreticisi tarafından ortaya konulan stratejiye son derece benzer görünüyor.

Huawei'in geçtiğimiz sene tanıttığı 1 + 8 + N ürün stratejisi

Shenzhen merkezli şirket, yeni ürün stratejisini bir akıllı telefon, dört kategoride IoT ürünü ve yaklaşan IoT ve yaşam tarzı ürünlerini simgeleyen 1 + 4 + N ('N', new (yeni) anlamına geliyor) olarak açıkladı. Eğer bu ifade size tanıdık geliyorsa, hafızanız sizi yanıltmıyor.

Son açıklanan verilerle dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi konumuna yükselen Huawei, geçtiğimiz yıl 1 + 8 + N şeklinde yeni bir ürün stratejisi açıklamıştı. Benzerlik, yalnızca stratejinin yapısında kendini göstermiyor. Realme, yeni stratejisinin tanıtım grafiğinde dahi Huawei ile benzer bir tasarım ortaya koydu.

Realme'nin bugün lanse ettiği 1 + 4 + N ürün stratejisi

Bununla birlikte Apple, Huawei, OnePlus, Samsung ve Xiaomi gibi birçok marka, cihazları birbirine bağlayan ekosistem temelli bir ürün stratejisi zaten benimsiyor, ancak markaların göstere göstere birbirlerinin stratejisini ve adlandırmasını kopyala-yapıştır yapması, sık rastlanır bir durum değil.

Elbetteki bu benzerlik, Realme’nin kendi ürün stratejisini diğer markalardan farklı fikirler üzerine inşa etmediğini göstermez. Nitekim şirket, özellikle Çin ve Hindistan’daki pazar payını istikrarlı bir şekilde artırmaya devam ediyor. Bu da farklı ve özgün bir şeyler yaptığının bir göstergesi.

Dünyadaki en büyük yedi akıllı telefon markasından biri olan Realme, 2020’nin ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 157 satış büyümesi göstermişti. Aynı dönemde Türkiye’de de yüzde 40 büyüme kaydeden Çinli marka, Mayıs 2020 verilerine göre dünya genelinde 35 milyon kullanıcıya sahip.