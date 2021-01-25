Realme Race, 160 Hz Ekranlı İlk Akıllı Telefon Olacak

Realme Başkan Yardımcısı tarafından paylaşılan bilgilere göre Realme Race, 160 Hz ekranlı ilk akıllı telefon olacak. Ayrıca cihazın QHD+ çözünürlük sunması ve 12 GB RAM'le gelmesi bekleniyor.

Akıllı telefonlarda ekran çözünürlüklerinin ve panel türlerinin belli bir standarda oturmasıyla birlikte gözle görülür en büyük yeniliklerden biri, ekran yenileme hızlarının artırılması oldu. 90 Hz ekranlı akıllı telefonların piyasaya sürülmesiyle başlayan bu akım, 120 Hz ekranlarla devam etmişti ve yakında, bu konuda çıtanın biraz daha yukarı çıkarıldığını göreceğiz gibi duruyor.

Realme Başkan Yardımcısı Xu Qi, Çinli şirketin yeni amiral gemisi akıllı telefonu olacak Realme Race’in 160 Hz ekranlı ilk akıllı telefon olarak 12 Şubat’ta tanıtılacağını duyurdu. Böylesine yüksek bir ekran yenileme hızının bir akıllı telefonda kullanıcı deneyimini nasıl değiştireceğini tahmin etmek zor ancak Realme’nin yeni amiral gemisinin pazarlama kampanyalarında bu özelliğe odaklanacağını tahmin etmek zor değil.

Realme Race, QHD+ ekranda 160 Hz yenileme hızı sunacak

Yeni Realme Race, Pro modelinde 160 Hz yenileme hızına ek olarak ekranında 6,8 inçlik bir büyüklük, 3200x1400 piksel çözünürlük de sunacak. Cihazla ilgili diğer sızıntılar arasında 12 GB LPDDR5 RAM; 128, 256 veya 512 GB depolama, 125W hızlı şarj, 5.000 mAh batarya ve Android 11 işletim sistemi de bulunuyor.

Realme Race’in sızdırılan fotoğraflarına baktığımızda cihazın üçlü kamera kurulumu ile geleceğini görüyoruz. Ana kameranın 64 MP çözünürlük sunacağı biliniyor olsa da diğer iki kameranın özellikleri henüz açığa çıkmış değil.