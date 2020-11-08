BBK Electronics'in alt kuruluşlarından bir tanesi olan realme'nin yeni bir cihazı daha Geekbench veritabanında ortaya çıktı. RMX2194 model numarasına sahip cihazın C serisinin bir üyesi olacağı tahmin ediliyor.

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi realme, geçtiğimiz günlerde Snapdragon 460 SoC'ye sahip 13 MP dört kameralı realme C15s'i piyasaya sürmüştü. 6,5 inçlik bir ekrana sahip olan telefon, 6.000 mAh bataryaya ve 18 W hızlı şarj desteğine sahipti.

Görünüşe göre realme, C serisine yeni bir telefon daha eklemeye hazırlanıyor. Üstelik Çinli akıllı telefon üreticisinin C serisinin yeni üyesinin bu sene sonlarında çıkış yapabileceği de ifade ediliyor.

realme RMX2194 Geekbench'te ortaya çıktı

Şirketin RMX2194 model numarasına sahip yeni cihazının test sonuçları, dün (7 Kasım) Geekbench veritabanında ortaya çıktı. Geekbench'teki test sonucunda cihazın bazı donanım özellikleri de gün yüzüne çıkmış oldu.

Geekbench 5.2 test sonucuna göre realme RMX2194, tıpkı realme C15s gibi sekiz çekirdekli Snapdragon 460 yonga setinden gücünü alacak. Ayrıca cihazın Geekbench 5 skoruna baktığımızda tek çekirdekte 254, çoklu çekirdekte ise 1171 puan aldığı görülüyor. realme'nin RMX2195 model numarasına sahip C15s modeli ise Geekbench 5'te tek çekirdekte 253, çoklu çekirdekte 1230 puan almıştı.

Bunlar haricinde Geekbench testinden görebildiğimiz bir diğer şey cihazın RAM kapasitesi oldu. Buna göre cihaz, 4 GB RAM kapasitesine sahip olacak. İşletim sistemi tarafında ise Android 10 ya da daha olası bir seçenek olan Android 10 tabanlı realme Ui kullanacak. realme'nin yeni telefonuna dair bilinenler şimdilik bunlardan ibaret ancak ilerleyen günlerde cihaza dair yeni bilgilerin ortaya çıkması da oldukça muhtemel.