Realme X, Realme UI Güncellemesinin Tarihlerini Duyurdu

Realme, kendi telefonları için geliştirdiği sistem arayüzü Realme UI'ı yavaş yavaş kullanıma açıyor. Modeller için ayrı ayrı çıkış tarihi açıklanan güncelleme, şimdi de Realme X modeli için geliyor.

Ülkemizde de bir süre önce faaliyet göstermeye başlayan akıllı telefon üreticisi Realme, yakın zaman önce Realme UI adındaki özel akıllı telefon arayüzünü tanıttı. Android 10 temelli ColorOS 7 işletim sisteminde çalışan arayüzün kullanımına geçiş için çalışmalar da başladı.

Realme X2, yakın zamanda şirketin yeni arayüzü Realme UI’ın beta sürümüne kavuşmuştu. Hızlı bir gelişmeyle şimdi de Realme X modeli şirketin özel arayüzünün en yeni versiyonuna sahip olacak.

Realme telefonlara Realme UI getirecek güncellemenin yayınlanacağı tarihler:

Beta sürümündeki RMX1901_11_C.02 adlı yeni yazılım, şimdilik sadece Çin’deki Realme X telefonlarda kullanılabilir durumda olacak. İstikrarlı bir şekilde gelişen arayüz, önümüzdeki ay Çin menşeili cihazlar için kullanılabilir olacak ancak tam sürümün çıkışını bekleyemeyen kullanıcılar, arayüzün beta sürümüne erişmekte özgürler.

Realme X Lite adıyla da anılan Realme 3 Pro modeli de yeni arayüze önümüzdeki ay içerisinde kavuşacak. Realme Q olarak da bilinen Realme 5 Pro, bu güncellemeye 1 ay farkla mart ayı içerisinde erişebilecek. En sonunda nisan ayında da Realme X2 ve Realme X2 Pro modelleri bu özel geliştirilmiş telefon arayüzüne erişim olanağı kazanacak.

Realme UI dünya genelinde ne zaman kullanılmaya başlanacak?

Arayüz güncellemeleri için verilen bu çıkış zamanları sadece Çin menşeili cihazlar için geçerli durumda ancak yukarıda bulunan görselde belirtilen çıkış tarihleri, güncellemenin dünya genelindeki cihazlar için çıkacağı tarihleri gösteriyor. Görsele göre arayüz güncellemeleri dünya genelinde bu ay içerisinde çıkmaya başlayacak ve bu güncellemelerden faydalanan ilk telefonlar Realme 3 Pro ve Realme XT modelleri olacak.