Realme, Yeni 5G Telefonu İçin Sertifika Aldı

Geçtiğimiz günlerde 5G bağlantı desteği bulunan ilk akıllı telefonunu tanıtan Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, görünüşe göre yeni 5G cihazı üstünde de çalışıyor. Realme’nin yeni 5G telefonunun modelinin ne olacağı ise henüz bilinmiyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, anavatanı Çin’de gerçekleştirdiği bir etkinlikte 5G destekli ilk akıllı telefonu olan Realme X50’yi tanıtmış ve cihazın tüm özelliklerini duyurmuştu. Cihaz, 5G bağlantı desteğinin yanı sıra içerisinde barındırdığı donanım özellikleriyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Görünüşe göre Çinli akıllı telefon üreticisi 5G bağlantısı destekli akıllı telefonlara olan yatırımlarını arttırmaya devam edecek. Ortaya çıkan bilgilere göre Realme, RMX2025 model numarasını taşıyan yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor.

MIIT sertifikası

Realme, çıkaracağı 5G bağlantı destekli yeni akıllı telefonu için Çin’de zorunlu olan MIIT sertifikasını hâlihazırda almış bulunuyor. Dolayısıyla buradan hareketle yeni akıllı telefonun resmi olarak çıkış tarihinin çok da uzak olmadığı sonucuna varabiliriz.

Yeni cihazın adlandırmasının nasıl yapılacağına dair henüz net bir bilgi bulunmuyor. Ancak Stuff Listings’e göre bu cihaz, Realme X50’nin Pro sürümü olacak. Ayrıca Realme’nin 6 serisinin ilk 5G destekli akıllı telefonu olabileceğine dair söylentiler de bulunuyor. Bu modelin, uzun süredir dedikoduları dönen Realme X50 Lite olduğuna dair tahminler bulunsa da o sürümün model numarasının RMX2052 olduğuna inanılıyor.

Telefonun modeli her ne olursa olsun 5G destekli akıllı telefonların satın alınabilir düzeylere gelmesi, tüketiciler için daha önemli. Özellikle MediaTek’in Dimensity 800 yonga setiyle birlikte 5G bağlantı desteğinin orta segment akıllı telefonlarda da ana akım haline geleceğine inanılıyor.

Peki, siz 5G destekli akıllı telefonlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu cihazların satın alınabilir seviyeye düşmesi çok uzun sürer mi? Fikirlerinizi ve tahminlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.