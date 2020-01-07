Realme, uzun zamandır beklenen "X50 5G" modelini duyurdu. Snapdragon 765G işlemcisinden güç alan telefon hem tasarım hem de diğer teknik özellikleriyle tüketicilerin beğenisini kazanacak gibi görünüyor. Realme X50 5G, 14 Ocak itibarıyla tüketicilere sunulacak.

2019 yılında akıllı telefon sektörünün sık sık konuştuğu şirketlerden bir tanesi olmayı başaran Realme, geçtiğimiz yılki başarısını sürdürmek istiyor. Şirket, bir süre önce verdiği bir sözle yeni akıllı telefonu "X50 5G"yi 7 Ocak'ta düzenleyeceği bir etkinlikle duyuracağını açıklamıştı. Şimdi beklenen oldu ve Realme X50 5G, tüketicilerin beğenisine sunuldu.

Realme X50 5G hem teknik özellikleri hem de tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Cihaz, 6.57 inç FHD+ ekranıyla geliyor ve bu ekran, 120 Hz tazeleme oranı sunuyor. Yüzde 90.48 ekran kasa oranına sahip olan telefon, delikli yapıdaki ekranında çift ön kamera sunuyor. Ancak bu ikili ön kamera kurulumu, fazlasıyla minimalist boyutlarda tasarlanmış.

Karşınızda Realme X50 5G

Realme X50 5G, donanımsal açıdan da fazlasıyla güçlü bir yapıya sahip. Qualcomm'un Snapdragon 765G (dahili SA/NSA çift mod 5G desteği) işlemcisinden güç alan akıllı telefon, bu gücü 8 GB veya 12 GB RAM ile destekliyor. Tüketiciler, depolama konusunda herhangi bir sorun yaşamıyorlar ve dilerlerse 128 GB dilerlerse de 256 GB'lik versiyonları tercih edebiliyorlar. Telefonun belki de en dikkat çekici noktası ise sıvı soğutmalı bakır borulara sahip olması.

Realme'nin yeni amiral gemisi dikey yerleşime sahip dörtlü kamera kurulumuyla geliyor. Samsung GW1 sensöre sahip ana kamera, tüketicilere 64 MP çözünürlük sunuyor. Bu kameraya 8 MP ultra geniş açılı sensör, 12 MP telefoto lens (20x dijital yakınlaştırma destekli) ve 2 MP de makro lens eşlik ediyor. Telefonun ekranında yer alan kameralar ise Sony IMX471 sensörlü 16MP ana sensör ve 8 MP ultra geniş açılı sensörden oluşuyor.

Realme X50 5G'nin parlak kasası Corning Gorilla Glass 5 korumalı bir camdan oluşuyor. Ayrıca telefonun parmak izi okuyucu sensörü de ekranın altına yerleştirilmiş. Dolby Atmos ve Hi-Res ses sertifikalarına sahip olan telefon, 4.200 mAh kapasiteli bataryasıyla da göz dolduruyor. Bu batarya, yarım saatte yüzde 70 şarj olma imkanı sunan 30 watt VOOC Flash Charge 4.0 desteğine de sahip olarak karşımıza çıkıyor.

Realme X50 5G teknik özellikleri

Ekran: 6.57 inç, FHD+ (1080 x 2400 piksel) çözünürlüğünde, 120 Hz tazeleme oranına sahip

İşlemci: 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 765G

RAM: 6 GB, 8 GB veya 12 GB

Depolama: 128 GB veya 256 GB

Arka Kamera: 64 MP (Samsung GW1) + 12 MP telefoto + 8 MP ultra geniş açılı + 2 MP makro lens

Ön Kamera: 16 MP (Sony IMX471) + 8 MP ultra geniş açılı

Batarya: 4.200 mAh (30 watt VOOC Flash Charge 4.0 destekli)

Bağlantı: 5G SA / NSA, Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac, Bluetooth 5, GPS / GLONASS / Beidou, NFC

İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı Realme UI

Renkler: Polar White, Glacier Blue

Boyutlar: 163.8 x 75.8 x 8.9 mm

Ağırlık: 202 gram

Realme X50 5G fiyatı

8 GB RAM ve 128 GB - 359 dolar (yaklaşık 2.140 TL + vergiler)

+ vergiler) 6 GB RAM ve 256 GB - 388 dolar (yaklaşık 2.320 TL + vergiler)

+ vergiler) 12 GB RAM ve 256 GB - 430 dolar (yaklaşık 2.560 TL + vergiler)

Realme, tüm bu varyantlara ek olarak bir de Master Edition isimli özel bir sürümün duyurusunu yaptı. Japonya'nın ünlü tasarımcılarından Naoto Fukasawa tarafından hazırlanan Master Edition, iki farklı renge sahip olarak karşımıza çıkıyor. İndiyum malzeme kullanılarak tasarlanan Realme X50 5G Master Edition, 12 GB RAM ile 256 GB depolama alanıyla sunuluyor ve 446 dolar (yaklaşık 2.660 TL + vergiler) karşılığında satın alınabiliyor.