Red Dead Redemption 2'de Online Mod Bulunacak

GTA Online'a yüzlerce saatini gömmüş olanlara müjde: Red Dead Redemption 2, en az GTA kadar uzun soluklu bir online moda sahip olacak.

Çıkışına 1 aydan biraz daha fazla zaman kalan Red Dead Redemption 2 için geri sayım başlamış durumda. Xbox One ve PS4 sahipleri oyunun çıkış tarihi olan 26 Ekim'i beklerken, maalesef PC oyuncuları uzaktan seyretmekle yetiniyor. Henüz oyunun PC çıkışı ile ilgili kulağımıza gelen hiçbir şey yok.

Ancak, bugün Rockstar cephesinden gelen Red Dead Redemption: Online duyurusu umutları yeşertti. RDR'deki klasik multiplayer anlayışını yepyeni modern bir online sistemle buluşturacak olan Rockstar, bizler için GTA Online gibi sürekli gelişen ve genişleyen bir çoklu oyunculu deneyimi hazırlıyor.

Oyunun çıkışından 1-2 hafta sonra yani kasım ayı içerisinde Red Dead Redemption: Online açık beta sürecine girecek. Bu süreç içerisinde oyuncular yepyeni çoklu oyunculu deneyimini test edebilecekler. Henüz beta sürecindeki ilerlemelerin oyuna yansıyıp yansımayacağı belirtilmemiş olsa da GTA Online'da olduğu gibi muhtemelen beta sürecine katılan oyunculara çeşitli ödüller ve oyun içi kullanılabilir para hediye edilecek.

Gelelim PC oyuncularının bu haberden çıkarabileceği müjdeye: Eğer ki Rockstar, Red Dead Redemption 2'yi GTA Online gibi bir an bile boş bırakmayacak şekilde tasarlıyorsa, bu pastaya PC oyuncularını da er ya da geç dahil etmek isteyecektir. Bu anlamda en geç 2019'un sonlarına veya 2020'nin başlarına doğru oyunun PC versiyonunu bekliyoruz.