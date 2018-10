Red Dead Redemption 2'nin İncelemeleri Geldi:

Yıllar süren hasret sona erdi ve Red Dead Redemption 2'nin inceleme puanları düşmeye başladı. Gelen incelemelere göre oyun tek kelimeyle mü-kem-mel.

Bu gece itibarı ile resmi olarak oyuncularla buluşacak olan Red Dead Redemption 2'nin üzerindeki inceleme ambargosu kaldırıldı. Adeta patır patır düşmeye başlayan incelemeler sonunda oyunun Xbox One versiyonunun ortalaması 99/100, PS4 versiyonunun ortalaması ise 97/100.

Gelen incelemelerin genel kanısı, Red Dead Redemption 2'nin bugüne dek yapılmış en 'inandırcı' açık dünya oyunu olduğu yönünde. Oyunun neredeyse her anında gördüğünüz her şeyin gerçekte o ortamda olduğunuz hissiyatından bir an bile sizi koparmadığı belirtiliyor. Ayrıca yan hikayelerin oyuna mükemmel yedirildiğini ve alakasız görünen aktivitelerin bile ana hikaye ile bağlandığı söyleniyor.

Oyunun 'vahşi batı' eksenli hikayesinin oyunu kısıtladığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Red Dead Redemption 2'nin, GTA V'de dahil olmak üzere şu ana dek yapılan en kompleks ve detaylı Rockstar oyunu olduğu belirtiliyor. Öyle ki oyunda başınıza rastgele gelen olayların girift yapısı Witcher 3'e benzetiliyor.

Red Dead Redemption 2 - İnceleme Puanları