Rockstar Games'in göz bebeği, popüler serinin ilk oyunu Red Dead Redemption nihayet PC'ye geliyor.

Hem Red Dead Redemption hem de ek paketi olan ikonik zombi-korku hikâyesi Undead Nightmare ile John Marston'ın sevilen yolculuğu, ilk kez eski nesil konsollarda piyasaya sürülmesinin üzerinden tam 14 yıl sonra, 29 Ekim tarihinde PC için piyasaya sürülecek.

Rockstar Games'in resmî web sitesi üzerinden duyurduğu gelişme, popüler serinin ilk oyunun ve ek paketinin geçtiğimiz yıl konsollara gelmesinden bu yana PC oyuncuları tarafından meraklı gözlerle bekleniyordu. Etkileyici bir fragmanın eşlik ettiği duyuruda oyunun birçok PC teknolojisini destekleyeceği de açıklandı.

Red Dead Redemption PC fragmanı

Double Eleven tarafından PC portu geliştirilen Red Dead Redemption ve Undead Nightmare ek paketi, uyumlu donanımlarda 144 hz'ye kadar doğal 4K çözünürlük, hem Ultrawide (21:9) hem de Super Ultrawide (32:9) için monitör desteği, HDR10 desteği ve tam klavye & fare desteği gibi PC'ye özel birçok destek ve özellik ile gelecek.

Ayrıca NVIDIA DLSS 3.7 ve AMD FSR 3.0 teknolojilerini de destekleyecek olan oyun, NVIDIA DLSS Frame Generation, ayarlanabilir çizim mesafeleri, gölge kalitesi ayarları ve daha fazlasına da sahip olacak.

Red Dead Redemption PC çıkış tarihi

29 Ekim'de PC için piyasaya sürüleceği açıklanan Red Dead Redemption ve Undead Nightmare ek paketi için Rockstar Games ekibi henüz ön siparişleri açmış değil fakat yapılan açıklamada bu hafta içerisinde Rockstar Store, Steam ve Epic Games üzerinden ön siparişlerin ne zaman başlayacağına dair bilgi verileceği belirtilmiş durumda.

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