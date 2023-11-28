Reddit, Halka Arz Olmaya Hazırlanıyor (Yine)

Reddit, yıllardır uğraştığı halka arz süreci için yeniden start verdi. Potansiyel yatırımcılarla görüşen şirket, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde borsaya girebilir gibi görünüyor.

Dünyanın en büyük forum sitelerinin başında gelen Reddit, zaman zaman halka arz konusu ile gündeme geliyor. Hatta 2021 yılında Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) bazı belgeler sundu. O dönemler, halka arz sürecinin tamamlanacağı düşünüldü ancak gerçekleşmedi.

Şirket, 2022 yılında ise Morgan Stanley ve Goldman Sachs gibi yatırım bankaları ile temasa geçti. Bu girişimlerin de halka arz sürecini nihayete erdirmek için yapıldığı söylendi. Ancak garip bir şekilde Reddit, bugüne kadar bir türlü halka arz edilemedi.

Reddit, şimdi yine halka arz hazırlıklarına başladı

Bloomberg, Reddit'in bir kez daha halka arz girişimini başlattığını açıkladı. Konuya aşina kaynaklara dayandırılan habere göre forum platformu, bu kez de potansiyel yatırımcılarla görüşmeye başladı. Kaynaklara göre Reddit, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde halka arz edilecek. TechCrunch, konuyu irdelemek için Reddit'e ulaştı ancak şirket yetkilileri, ucu açık açıklamalarda bulundular.

Reddit'in önümüzdeki yıl gerçekten halka arz olup olmayacağı belli değil. Öte yandan; şirketin kaç milyar dolarlık değerleme ile borsaya gireceği de bilinmiyor. Ancak geçtiğimiz yıl yapılan çalışmalarda, 15 milyar dolara kadar değerleme hesaplanıyordu. SEC'e yapılacak resmî başvuru ve ABD'li yetkililerin alacağı kararlar, Reddit'in halka arz sürecinin netleşmesini sağlayacak.