Reddit'in Tüm Kullanıcıların Çizim Yapabildiği Kanalı: Place

Reddit'in geçtiğimiz yıllarda 1 Nisan'da paylaştığı bir deney olan ve kullanıcıların piksellerle çizim yapmasına olanak sağlayan Reddit Place, dün itibariyle tekrar ortaya çıktı.

Dev firmaların duygularımızla oynayan 1 Nisan şakalarının ardından, kullanıcılarına 1 Nisan itibarıyla yeni bir eğlence sunan bir diğer platform da Reddit oldu. Reddit’in kullanıcılarının çizim yapabilmesine olanak sağladığı 1 Nisan şakası büyük bir ilgi görmeye devam ediyor.

1 Nisan’dan bu yana ortaya çıkan Reddit’in özelliği şimdiye kadar büyük bir değişime uğradı ve ekranda neredeyse boş alan kalmayacak bir hale geldi. Kullanıcıların bu çizimleri arasında Türk Bayrağı ve Atatürk portresi gibi dikkat çeken detaylara da yer verildi.

Piksellerle Türk Bayrağı ve Atatürk portresi çizildi

Reddit’in ilk olarak 2017 yılında kıllanıcılarına sunduğu Place deneyi, geçmişte de büyük bir ilgi görmüş ve 72 saat boyunca kullanıcılardan çok çeşitli çizimler gelmişti. Reddit, uygulamayı bu 1 Nisan’da da hayata geçirerek, kullanıcılarına eğlenceli dakikalar yaşatmayı başardı. Twitch’te de pek çok yayıncının izleyicilerle birlikte katıldığı ve organize bir şekilde titizlikle çalışmalar yürüttükleri uygulama açıldığı dakikadan bu yana büyük bir gelişim gösterdi. Bazı kullanıcılar oynadıkları oyunlardan görüntüleri piksellerle resmederken, bazı kullanıcılar ise ülkelerinin bayraklarını çizmeyi tercih etti.

Popüler Twitch yayıncıları da konuya el atarak, Türk bayrağı ve Atatürk portresi çizimlerine katkıda bulunmaya başladı. Elraen, izleyicileriyle birlikte Türk Bayrağı üzerine İstanbul silüeti çizerken; Mithrain de Atatürk portresinin altına Galata Kulesi çizimlerinde izleyicileriyle birlikte titizlikle çalışıyor. Elraen ve Mithrain’e çok sayıda Twitch yayıncısı da katıldı ve resimleri tamamlamaları konusunda birbirine yardımcı olmaya başladılar.

Peki Reddit Place’te nasıl çizim yaparsınız?

Bunun için öncelikle bir Reddit hesabına sahip olmanız ve ardından buraya tıklayarak r/place’e girmeniz gerekiyor. Karşınıza çıkan ekrandaki resme tıkayarak yakınlaştırarak karelerin üzerine tıklayabilir ve Reddit’in 16 renkli paletinden istediğiniz rengi seçerek piksel rengini değiştirebilirsiniz.

Reddit’in Nisan’da açtığı özelliğinin 3 gün sürmesi planlanıyor ve şimdiden çok büyük bir ilgi gördü. Geçtiğimiz yıllarda gördüğümüz örneklerde 16 milyondan fazla piksel yerleştirildiğini ve 90.000 aktif kullanıcının Place’de düzenlemeler yaptığı açıklanmıştı. Görünen o ki bu yıl bu sayılar çok daha fazla olacak.

İşte yüz binlerce insana eğlenceli anlar yaşatan Place'in 24 saatlik değişimi!