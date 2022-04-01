'Şaka günü' olarak da adlandırdığımız 1 Nisan geldi çattı. Xiaomi'den Subway'e dünyaca ünlü birçok marka ve şirket de bugüne özel paylaşım yapanlar arasında bulunuyordu. Gelin hep beraber dev markaların takipçilerinin nasıl kandırdığına bir göz atalım.

Hepimizin bildiği gibi dünyanın dört bir yanından milyarlarca insan; pandemi, savaş ve ekonomik kriz gibi zorluklarla uğraştığımız bugünlerde, kendilerini bitmek bilmeyen bu sorunlardan uzaklaştıracak ve mutlu edecek şeylerin arayışındalar.

Bu nedenle de ‘şaka günü’ olarak adlandırdığımız bugünde; yani 1 Nisan’da, insanlar birbirlerine şaka yaparak bir nebze de olsa mutlu olmaya çalışıyor. Tabii ki dünya çapından birçok marka ve şirket de her yıl olduğu gibi bu akıma katılıyor ve insanları gerçek olmayan ürünler, sahte kampanyalar gibi paylaşımlar yaparak bizleri kandırmaya çalışıyor.

Birçok marka ve şirketten 1 Nisan şakası

Bu sene de bu durum farklı değildi. Dünya çapında tanınan büyük marka ve şirketler, şakaların en çok yapıldığı yerlerin başında gelen sosyal medya platformlarını kullanarak paylaşımlarda bulundu. Bu şirketler; yeni ürünler ve sahte teknolojiler gibi şeyleri içeren birçok paylaşımla takipçilerine 1 Nisan şakası yaptı.

Yemek, teknoloji, otomotiv ve daha birçok sektörden yapılan bu paylaşımlar insanların ilgisini çekti. Hatta bu paylaşımların gerçekten inanan insanların bulunduğunu bile söylemek mümkün. Biz de sizler için DJI, Xiaomi, Honda, Subway, Duolingo ve daha birçok şirketin yaptığı şakaları derledik.

DJI’den drone’lar için hava yastığı

Çin merkezli insansız hava aracı şirketi DJI, yaptığı bir paylaşımla takipçilerini kandırdı. Drone’lar için hava yastığı tasarladığını ifade eden dev şirket, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: “Bu sene piyasaya sürülecek tüm drone’larımızda yer alacak olan hava yastıklarını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Endişelerinizi giderecek bu çok yönlü hava yastıklarını etkinleştirmek için kumandalardaki deklanşöre üç kere basmanız yeterli”

Xiaomi’den tüm sorunları giderecek ConfiBOOST tablet

Bir başka Çinli teknoloji devi olan Xiaomi de Hindistan için yayımladığı bir gönderiyle 1 Nisan şakası yaptı. Şirket, paylaşımında bir tablet çıkardığını ifade etti. Ancak bu ürün, bildiğimiz tablet bilgisayardan değil, onun yerine bir haptı. Xiaomi açıklamalarında ConfiBOOST ismini verdiği bu hapı içenlerin tüm sorunlarından kurtulacağını ifade etti. Ayrıca ürün için, “sınavlarınızı çalışmadan geçeceksiniz, ultra taşınabilir” gibi komik ifadelere de yer verildi.

Razer’dan HyperSense kostümü

Oyun dünyasının önde gelen şirketlerinden Razer da şaka yapanlar arasında yer alıyordu. ABD merkezli şirket, HyperSense isimli bir metaverse kıyafeti tasarladığını belirtti. Yapılan açıklamalarda bu kıyafette bir milyondan fazla dokunsal sensörün bulunduğu, fiziksel temaslardan duygulara kadar her şeyin hissedilebileceği ifade edildi. Razer ayrıca, bu kıyafetin ağrı hissini artırıp azaltabileceğini, gerçek dünya kadar gerçekçi bir deneyim sunacağını ifade etti. YouTube üzerinden kıyafet hakkında paylaşılan bu şaka birçok insanın hoşuna gitti ve ‘Gelecekte gerçekten bu tarz kıyafetler olabilir mi?’ sorusunun sorulmasına neden oldu.

Duolingo’dan dil öğrenmenizi sağlayacak havayolu

İnsanlara dil öğrenme hizmeti sunan Duolingo da 1 Nisan şakası yapan şirketler arasında bulunuyordu. Popüler uygulama, insanların uçarken dil öğrenmesini sağlayacak bir havayolu çıkaracağını duyurdu. Ayrıca bu havayoluna ait uçakların nasıl olabileceği ile ilgili de bir görsel paylaşıldı.

Honda’dan evcil hayvanlar için tasarlanan ön koltuk

Japonya merkezli otomobil üreticisi Honda da 1 Nisan’ı şaka yapmadan geçmedi. Dev marka, sürücülerin yanında bulunan evcil hayvanların etrafını daha iyi görebilmesini sağlayan bir ön koltuk tasarladığını ifade etti.

Subway’den ekmek kokusunu evinize taşıyacak alet

Dünyanın en büyük fast-food zincirlerinden Subway, yepyeni bir ürün piyasaya süreceğini açıklayarak takipçilerini kandırdı. Dev şirket, ünlü ekmeklerinin kokusunu eve taşımaya yardımcı olacak ‘Eau de Dough’ isimli son teknoloji bir alet çıkardığını belirtti.

Peki, siz bu şakalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce en iyi 1 Nisan şakası hangi markaya ait? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.