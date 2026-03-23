Reddit'e Yüz Tanıma ve Parmak İzi ile Doğrulama Zorunluluğu Gelebilir

Reddit CEO'su, platformdaki bot problemini çözmek için parmak izi veya yüz tanıma ile doğrulama sistemleri getirebileceklerini açıkladı.

Her türden topluluğa sahip olmasıyla birçok kullanıcının favori sosyal medya platformu olan Reddit, kullanıcını deneyimini daha iyi ve güvenli hâle getirmek için sürekli yeni özellikleri platformuna getiriyordu. Şimdi ise özellikle güvenlik konusunda çok büyük bir yenilik yapılacağı açıklandı.

Reddit CEO’su Steve Huffman tarafından yapılan açıklamalara göre platform, yak bir kullanıcının insan mı yoksa bot mu olduğunu doğrulamak için farklı yollar araştırıyor. Bu kapsamda yeni kimlik doğrulama sistemlerinin ekleneceğini de sözlerine ekliyor.

Parmak izi veya yüz tanıma sistemleriyle kimlik doğrulama gelebilir

Açıklamaya göre yakında Rrddit’te kimlik doğrulama için parmak izi okuma veya yüz tanıma sistemleri kullanılmaya başlayabilir. Touch ID, Face ID gibi sistemlerin Reddit’e entegre edildiğini görebiliriz. Bu tarz katı doğrulama sistemleri sayesinde platformda bot ve insan ayrımı kolayca yapılabilecek.

Biyometrik verileri kullanan bu doğrulama sistemlerinin yanı sıra Huffman, üçüncü taraf hizmetlerle de çalışabileceklerinin sinyallerini verdi. Ama bunların neler olabileceği konusunda detay paylaşmadı.

Son yıllarda X başta olmak üzere Reddit de dahil sosyal medya platformlarında ciddi bot problemi var. Botların çok farklı amaçlar için kullanıldığını ve zarar verdiğini görüyorduk. Bu tarz doğrulama sistemleri bot sayısını ciddi oranda azaltmaya yardımcı olabilir.