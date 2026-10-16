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Oyun Bilgisayarı Gibi Telefon RedMagic 12 Pro+ Tanıtıldı: 185 Hz Ekran, Snapdragon Elite Extreme Gen 6 ve Dahası!

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RedMagic, e-spor odaklı yeni amiral gemisi akıllı telefonu REDMAGIC 12 Pro+'ı tanıttı. Cihaz, sektörde bir ilk olan çift halkalı RGB sıvı soğutma döngüsü ve 185 Hz yerel yenileme hızına sahip ekranla geliyor.

Oyun Bilgisayarı Gibi Telefon RedMagic 12 Pro+ Tanıtıldı: 185 Hz Ekran, Snapdragon Elite Extreme Gen 6 ve Dahası!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’de de faaliyet gösteren RedMagic, üst düzey performans sunan telefonlarıyla bilinen bir markaydı. Şimdi ise firma, her özelliğiyle dikkat çekecek bir telefonla daha karşımıza çıktı. RedMagic 12 Pro+ tanıtıldı.

RedMagic’in yeni telefonu 12 Pro+ modeli, oyun odaklı bir model olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca cihaz, sektörde bir ilk olan **çift halkalı RGB sıvı soğutma döngüsüne de **sahip. Tüm detaylarıyla büyülediğini söylemek yanlış olmaz.

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Oyun Bilgisayarı Gibi Telefon RedMagic 12 Pro+ Tanıtıldı: 185 Hz Ekran, Snapdragon Elite Extreme Gen 6 ve Dahası!
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RedMagic 12 Pro+ neler sunuyor?

redmagic1
Ekran 6,85 inç, 1.5K çözünürlük, 185 Hz, OLED
İşlemci Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6
RAM 12/16 GB
Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB
Arka kamera 50 MP + 50 MP
Ön kamera 16 MP
Batarya 8.400 mAh (120W)
İşletim sistemi RedMagic OS 12

Yaklaşık 8,55 mm gövde kalınlığına ve 223 gram ağırlığa sahip olan REDMAGIC 12 Pro+, 6,85 inç boyutunda 1,5K çözünürlüğe sahip OLED panelle geliyor. Bu ekran 0,96 mm inceliğinde çerçevelere ve telefonlarda bir ilk olan 185 Hz yerel yenileme hızına sahip. Ekran paneli, 22nm süreçle üretilen bağımsız G1 görüntü çipi ve X11 ışıltılı malzeme ile desteklenirken, dokunma tepkileri Synaptics Byrd denetleyicisi ile 5.000Hz anlık örnekleme hızına kadar çıkabiliyor.

Cihazın kalbinde TSMC'nin 2nm mimarisiyle üretilen ve 5GHz saat hızına ulaşabilen Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemci yer alıyor. Ana işlemciye, dokunma kalibrasyonu, ışık efektleri ve kare artırımı gibi görevleri üstlenen REDMAGIC imzalı Red Core R5 yardımcı çipi eşlik ediyor. Bu kurulum AnTuTu testlerinde 5.670.006 puana ulaşırken, GPU tarafında %44'lük performans artışı vaat ediyor.

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RedMagic OS 12 işletim sistemiyle kutudan çıkan cihaz, 8.400 mAh kapasiteli dev bir bataryadan besleniyor. 120W kablolu, 80W kablosuz şarj desteğini de ekleyelim. Kamera tarafında ise arka bölümde OIS destekli 50 MP ana kamera ve 50 MP ultra geniş açı lens yer alırken ön tarafta ekran altına gizlenmiş 16 MP selfie kamerası bulunuyor.

Isı yönetimini üstlenen ICE Magic Soğutma Sistemi, aktif mekanik hava soğutması ile sıvı soğutma teknolojilerini hibrit bir yapıda birleştiriyor. Sistem bünyesinde, dakikada 25.500 devire ulaşabilen, manyetik kaldırma rulmanına ve IPX8 su dayanıklılığına sahip Wind Chaser 5.0 fan yer alıyor. Sıvı tarafında ise 130kPa çıkış basıncına sahip çift kristalli mikro pompa, florlu diyalektik sıvıyı çift halkalı kanallarda dolaştırıyor. Bu sistem; Likit Metal 4.0 arayüzü, 4D Ice-Step buhar odası ve havacılık sınıfı çelik grafen katmanlarla destekleniyor.

12/16 GB RAM ve 256 GB’tan 1 TB’a çıkan depolama seçenekleriyle sunulacak RedMagic 12 Pro+ modelinin başlangıç fiyatı 1.045 dolar. En üst seviye 16 GB + 1 TB versiyon 1.345 dolara satılacak.

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