Redmi 10X İçin Yeni Tanıtım Videosu Yayınlandı

Geçtiğimiz günlerde Redmi 10X'in, MediaTek Dimensity 820 yonga setine sahip olacak ilk model olduğu duyurulmuştu. Tanıtıma sayılı günler kala yeni özelliklerin açıklandığı bir tanıtım videosu yayınlandı.

Redmi 10X, MediaTek Dimensity 820 yonga setini kullanan ilk telefon olacak. Bu yonga seti, her iki SIM kartın da aynı anda bağlanmasına izin verirken iki kart için de 5G desteği sunuyor. Bu da Redmi'nin yeni cihazını oldukça özel kılıyor.

Redmi, yeni akıllı telefonunun kalbinde Qualcomm bir işlemci yerine MediaTek'in kısa süre önce duyurmuş olduğu Dimensity 820 işlemcisine yer veriyor. MediaTek, bu işlemciyle ilgili yaptığı açıklamalarda Dimensity 820'nin uygun fiyatlı 5G telefonların önünü açacağından bahsetmişti.

Redmi, 26 Mayıs'a işaret etti:

Şirket, daha fazla bilgiye sahip olabilmemiz için her özelliğin açıklanacağı 26 Mayıs tarihini işaret etti. Bağlantı özellikleri bir yana, Redmi 10X; uygun fiyat aralıklarında nadiren sahip olunabilecek bir AMOLED ekrana sahip olacak. Ekranda ‘Always On Display’ özelliği etkin olacak ve yayınlanan tanıtım videosuna bakılırsa bu ekran, kullanıcılarını tatmin edecek gibi görünüyor.

İşte yayınlanan yeni tanıtım videosu:

Yayınlanan videoda kapsamlı özelleştirme seçenekleri görülebiliyor. Ayrıca Redmi 10X’in, MIUI 12’nin Süper Duvar Kağıtları'na sahip olacağı bildirildi. Dimensity 820 yonga seti, gelişmiş bağlantıya ek olarak amiral gemisi performansına yakın bir performans sağlayacak. Yeni modelin ücreti hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. 26 Mayıs tarihinde özelliklerin yanında fiyatın da açıklanması bekleniyor.

Redmi 10X modeli dikkatleri üzerine çekse de aynı gün Redmi 10X Pro 5G de tanıtılacak. İki modelin arasındaki fark henüz açıklanmadı. Cihazın ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağıysa henüz belli değil.