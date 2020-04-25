Redmi Note 9'un Tanıtım Tarihi Resmen Duyuruldu

Twitter hesabından bir açıklama yapan Çinli akıllı telefon devi Xiaomi, merakla beklenen Redmi Note 9'un resmi tanıtım tarihini 30 Nisan olarak duyurdu. Cihaz, çevrimiçi bir etkinlikte tanıtılacak.

Çinli akıllı telefon şirketi Xiaomi'nin Redmi Note 9 serisindeki yeni bir akıllı telefon üzerine çalıştığını biliyoruz. Redmi Note 9 Pro ve Note 9 Pro Max'in resmi olarak duyurulduğu göz önüne alınırsa, söylentilerin işaret ettiği yeni telefon Redmi Note 9 olmalı. Son zamanlarda bu telefondan ne beklememiz gerektiğine ilişkin çok sayıda söylenti ve spekülasyonla karşı karşıyaydık.

Şimdi, her şey resmiyete dökülmüş görünüyor. Twitter hesabından bir açıklama yapan Xiaomi, Redmi Note 9'un resmi tanıtımına dair önemli bir duyuru yaptı. Duyuruya göre, Xiaomi yeni Redmi Note 9'u 30 Nisan günü canlı yayınlanacak bir çevrimiçi etkinlikle sosyal medya hesapları üzerinden tanıtacak. Twitter daveti, Redmi Note 9 Pro'nun da küresel piyasalar için yola çıkabileceğine işaret ediyor.

Çin'deki adı Redmi 10X olabilir

Geçen hafta ortaya çıkan bir TENAA listesi sızıntısında, Xiaomi'ye ait gizemli bir telefonun model numarası M2003J15SC olarak görünüyordu. Bu cihaz hakkında daha fazla ayrıntı elde edilemedi ancak bir başka habere göre Redmi 10X de aynı model numarasına sahipti. Tüm bunlar bir araya getirildiğinde, Redmi Note 9'un Çin'de Redmi 10X adıyla piyasaya sürüleceği düşünülüyor ancak bunun için 27 Nisan'da Çin'de Mi 10 Lite 5G ile birlikte tanıtılacak olan Redmi 10X'i beklememiz gerekecek.

Önceki söylentilere bakılırsa, Redmi Note 9, 2340 x 1080 çözünürlüklü 6,53 inçlik FHD+ Corning Gorilla Glass ekrana sahip olacak. 2 GHz MediaTek Helio G85 SoC işlemciye, 6 GB RAM'e ve microSD kartla birlikte 512 GB'a kadar yükseltebilen hafızaya sahip olan yeni cihaz Android 10 tabanlı MIUI 11'le çalışacak. Çift SIM desteği, parmak izi sensörü, IR sensörü, çift 4G VoLTE, GPS, Bluetooth 5.0 ve USB Type-C girişi de telefonda yer alacak.

Arkadaki dörtlü kamera düzeneğinde 48 MP'lik ana sensöre EIS, PDAF ve LED flaş eşlik edecek. Bunun yanı sıra 8 MP ultra geniş açılı lens, 2 MP makro lens ve 2 MP derinlik sensörü bulunuyor. Ön taraftaysa 13 MP selfie kamerası yer alıyor. Son olarak, cihazda 18 W hızlı şarjlı 5.020 mAh (4.920 mAh tipik) batarya bulunacağı tahmin ediliyor. Bunun yanı sıra Xiaomi'nin Avrupa için yakında Mi TV Stick, yeni bir Router, Mi Note 10 Lite gibi ürünleri de piyasaya sürecek.