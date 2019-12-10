Xiaomi'nin Redmi adı altında duyurduğu son ürünler yalnızca Redmi K30 ve RedmiBook 13 ile sınırlı kalmadı. Şirket, aynı zamanda Bluetooth Mesh bağlantı desteğine sahip Redmi AI Speaker Play ve Redmi Router AC2100'ü duyurdu.

Bu yılın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden biri olan Xiaomi, bugün Snapdragon 765 işlemcisini 5G desteğiyle sunan ilk telefonu duyurdu. Şirket, 64 MP çözünürlüklü kameraya ve 120 Hz ekranlı Redmi K30’u akıllı telefon kullanıcılarına sundu.

Xiaomi’nin bugün Redmi adı altında duyurduğu bir diğer ürün de yeni dizüstü bilgisayarı RedmiBook 13 idi fakat şirket, yalnızca telefon ve dizüstü bilgisayarla da kalmadı. Xiaomi, bu iki ürünle birlikte ekosistemini genişleten yeni ürünlerini de duyurdu: Redmi AI Speaker Play ve Redmi Router AC2100.

Redmi AI Speaker Play özellikleri:

Redmi AI Speaker Play, ön yüzü tamamen ses çıkış kanallarıyla kaplanmış bir hoparlör olarak karşımıza çıktı. Ürün, 5 W hoparlörlerle birlikte CrystalWave desteğine de sahip olacak şekilde tasarlandı. Redmi AI Speaker Play, Bluetooth Mesh bağlantısına da sahip.

Redmi AI Speaker Play’de bulunan Bluetooth Mesh bağlantısı sayesinde kullanıcılar, Bluetooth özelliğine sahip birçok cihazı kontrol edebilecekler. Bununla birlikte akıllı telefonlarından ya da diğer cihazlarından içerikleri oynatabilecekler.

Redmi AI Speaker’ın sahip olduğu özellikler, bununla da sınırlı kalmıyor. Xiaomi Redmi’nin yeni hoparlörü, 3. nesil XiaoAi yapay zekâlı asistan desteğine de sahip. Hoparlör, ilk kez erkek ses seçeneğine sahip olan XiaoAi AI Speaker olma özelliğini de taşıyor.

Redmi Router AC2100 özellikleri:

Tanıtılan diğer ürün olan Redmi Router AC2100, Redmi adı altında çıkan ilk router oldu. Ürün; 800 MHz hızında çift çekirdeğin yanı sıra dört iş parçacıklı işlemciyi ve 128 MB RAM’i bünyesinde bulunduruyor. Ayrıca 6 ayrı antene ve 6 kanallı sinyal yükselticisine de sahip olarak geliyor.

Redmi Router AC2100, 2,4 GHz ve 5 GHz bağlantılarıyla birlikte 4X4 MIMO desteği de sunuyor. Bu sayede cihaz, 2.033 Mbps yüksek hızlı bağlantıyı sağlayabiliyor. Cihazın diğer özellikleri arasında ise trafik gözetleme, IPV6 ve 128 cihaza bağlantı desteği bulunuyor. Kullanıcılar, router'larını Xiaomi MiWiFi uygulaması üzerinden ayarlayabiliyor.

Redmi AI Speaker Play ve Redmi Router AC2100 fiyatları:

Xiaomi’nin Redmi adı altında duyurduğu Redmi AI Speaker Play, 79 yuan (yaklaşık 65 TL) fiyat etiketiyle karşımıza çıkarken Redmi Roter AC2100, 169 yuan (yaklaşık 140 TL) fiyat etiketiyle karşımıza çıkıyor. Bu iki ürün 12 Aralık’tan itibaren Çin’de satın alınabilir olacak ancak ülkemiz için henüz net bir tarih yok.