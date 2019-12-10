Tüketicilerin en sevdiği teknoloji markalarından biri olan Xiaomi, bugün Çin’de düzenlediği etkinlikte yeni RedmiBook 13'ü tanıttı. Yüzde 89 ekran/kasa oranı sunan 13,3 inçlik bir panelle gelen dizüstü bilgisayar, oldukça minimal bir tasarıma sahip.

Dünyanın en büyük beş akıllı telefon üreticisinden biri olan Xiaomi, dizüstü bilgisayar sektörünü de boş geçmiyor. Pekin merkezli firma, bugün Çin’de düzenlediği etkinlikte Redmi 30 akıllı telefonu ile birlikte yeni RedmiBook 13 dizüstü bilgisayar serisini görücüye çıkardı.

Yeni dizüstü bilgisayarının kullanıcılarına tam ekran deneyimi sağlaması için dört tarafındaki çerçeveleri mümkün olduğunca incelten Xiaomi, hem tasarım hem de mobiliteye önem verenleri mutlu edecek bir cihaz ortaya çıkarmış gibi görünüyor.

Xiaomi RedmiBook 13 kullanıcılara neler sunuyor?

RedmiBook, yüzde 89 ekran/kasa oranı sunan 13,3 inç Full HD+ ekrana sahip. Çinli şirket, dizüstü bilgisayarın boyutunun bir A4 kağıdın yalnızca yüzde 96'sını kapladığına dikkat çekiyor. Bu anlamda oldukça minimal ve mobilitesi yüksek bir dizüstü bilgisayar olan RedmiBook 13, yoğun kullanımdan sonra bile ısınmasını engelleyen gelişmiş bir soğutma sistemine ev sahipliği yapıyor.

Xiaomi’nin yeni dizüstüsü, markanın PC ile telefon ve PC ile PC arasında ağ üzerinden daha az enerji harcayabileceği iddia ettiği karşılıklı iletim desteğiyle birlikte geliyor. Kutusundan Windows 10 Home işletim sistemi ile çıkan RedmiBook, önceden yüklenmiş Office Student sürümü ile birlikte geliyor. Xiaomi ayrıca 35 dakikada yüzde 50'ye kadar şarj edebilen 1C hızlı şarj desteği ile birlikte 11 saat pil ömrü vadediyor.

Xiaomi RedmiBook 13 fiyatı:

RedmiBook, hepsi 13 inç ekran boyutunda olan ve 10. nesil Intel Core işlemciler tarafından desteklenen üç farklı versiyonla geliyor. Serinin başlangıç modeli 4.199 yuan’lık (yaklaşık 597 dolar) bir fiyata sahip. Intel Core i7 işlemci ve NVIDIA MX250 grafik kartı ile gelen en üst modelin fiyatı ise 5.199 yuan (yaklaşık 739 dolar) olarak belirlenmiş. Bugün itibarıyla ön siparişe açılan RedmiBook serisi, 12 Aralık'ta raflardaki yerini alacak. Cihazın ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı ise henüz belli değil.

Xiaomi RedmiBook 13 özellikleri: