Xiaomi, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla, Redmi Band akıllı bilekliği duyurdu. Redmi Band, bütçe dostu fiyatı ve bir akıllı bileklikten beklenen her şeyi sunan özellikleriyle Mi Band 4 karşısında sağlam bir rakip olacak.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Weibo'da yaptığı bir paylaşımla alt markası olan Redmi'nin, Mi Band 4'e rakip olacak ilk akıllı bilekliğini duyurdu. Redmi markasıyla piyasaya sürülen ilk akıllı bileklik, Redmi Band olacak.

Yapılan paylaşımda, Redmi'nin ilk akıllı bilekliği hakkında bazı detaylar da sunuldu. Akıllı bileklik 1.08 inç renkli ekrana sahip ve 14 güne kadar pil ömrü vadediyor. Bileklik, üzerindeki USB-A bağlantı noktası sayesinde ek bir aksesuara ihtiyaç duymadan şarj edilebilecek.

Redmi Band, kalp atış hızı sensörünün yanı sıra aktivite takibi, uyku takibi ve yerleşik hatırlatıcı gibi birçok özellikle gelecek. Mi Band 4 gibi akıllı telefonların bildirimlerini gösterebilen ve farklı arayüz seçenekleri sunan ürün, NFC desteğine de sahip olacak.

Redmi Band, Siyah, Mavi, Yeşil ve Turuncu renklerde, 14 dolar gibi bütçe dostu bir fiyatla satışa sunulacak. Ürün ilk olarak 9 Nisan'da Çin'de satışa sunulacak. Ülkemizde de satılması beklenen akıllı bilekliğin ne zaman piyasaya sürüleceği henüz bilinmiyor.