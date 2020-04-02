Çinli teknoloji devi Xiaomi, yeni akıllı telefonu Redmi 8A Pro’yu tanıttı. Yapay Zeka (AI) destekli bir çift kamera kurulumu ile donatılan cihaz, 18 W hızlı şarjı destekleyen 5.00 0mAh gücünde bir bataryadan besleniyor.

Geçtiğimiz yılın eylül ayında lanse edilen Redmi 8A, bu kez de Pro versiyonu ile karşımıza çıktı. Uygun fiyatlı akıllı telefon portfolyosuna yeni bir model daha ekleyen Xiaomi, kardeş markası Redmi ile gelişmekte olan ülkelerdeki ağırlığını gitgide artırıyor.

İlk çıkışını Endonezya’da gerçekleştiren Redmi 8A Pro, HD+ çözünürlüğe sahip 6,22 inç IPS LCD ekran ile geliyor. Öndeki su damlası çentiğinde 8 megapiksellik bir selfie kamerası barındıran akıllı telefon, arka tarafta PDAF destekli f/2,2 diyafram açıklığına sahip 13 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel derinlik sensörü olmak üzere LED flaşlı çift kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor. 30 FPS’de Full HD video kaydı yapabilen Redmi 8A Pro, Google Lens ve portre modu gibi özellikler sunuyor.

Redmi 8A Pro tasarımı

Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 439 yonga setinden alan Redmi 8A Pro, 2 GB / 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanıyla birlikte geliyor. Depolamayı daha da genişletmek isteyen kullanıcılar için yerleşik bir microSD kart yuvası sunan cihaz, kutusundan MIUI 11 tabanlı Android 10 işletim sistemi ile çıkıyor.

18 W hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan beslenen Redmi 8A Pro, güvenlik tarafında yüz tanıma teknolojisini benimsiyor. Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.2, GPS, kablosuz FM radyo ve bir 3,5 mm kulaklık girişi gibi bağlantı özelliklerine sahip olan cihaz, Gökyüzü Beyazı, Deniz Mavisi ve Gece Yarısı Grisi olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunuyor.

Bugün itibarıyla Endonezya’da 7.100 rupi (92 dolar - 613 TL) gibi oldukça uygun bir fiyat etiketi ile satışa sunulan Redmi 8A Pro’nun Avrupa’daki pazarlara ne zaman yelken açacağı şimdilik belli değil.

Redmi 8A Pro özellikleri