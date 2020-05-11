Redmi K30 5G Racing Edition Tanıtıldı: İşte Fiyatı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Redmi K30 ailesinin yeni üyesi 5G Racing Edition’ı tanıttı. Qualcomm’un yakın zaman önce piyasaya sürdüğü Snapdragon 768G yonga setine sahip ilk akıllı telefon olan Redmi K30 5G Racing Edition, 120Hz yenileme hızını destekleyen 6.67 inç büyüklüğünde bir ekran ile geliyor.

Hakkında pek çok spekülasyon yapılan Redmi K30 5G Racing Edition, resmi olarak duyuruldu. Qualcomm’un yeni gözbebeklerinden Snapdragon 768G 5G yonga setine sahip ilk akıllı olarak karşımıza çıkan cihaz, hem performans hem de tasarım anlamında iddialı bir kullanıcı deneyimi vadediyor. Dilerseniz, lafı daha fazla uzatmadan Redmi K30 5G Racing Edition’ın özelliklerine yakından göz atalım.

Redmi K30 ailesinin yeni üyesi 5G Racing Edition, 120Hz yenileme hızını destekleyen 6,67 inç FHD+ IPS LCD ekran ile geliyor. Cihazın önünde, her ikisi de ekranın sağ üst köşesindeki deliğe yerleştirilen 20 MP selfie kamera + 2 MP derinlik sensörü yer alıyor.

Redmi K30 5G Racing Edition tasarımı

Telefonun arkasını çevirdiğimizde ise 64 MP Sony IMX686 birincil kamera, 8 MP ultra geniş açı kamera, 5 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensöründen oluşan dikey olarak hizalanmış bir dörtlü kamera kurulumu ile karşılaşıyoruz.

Snapdragon 765 ve 765G'ye göre CPU saat hızını 2.4GHz'den 2.8GHz'e yükselten 5G özellikli Snapdragon 768G işlemci tarafından desteklenen Redmi K30 5G Racing Edition, 6/8 GB RAM ve 64/128/256 GB dahili depolama alanı seçenekleri sunuyor.

Bağlantı tarafında; telefonda bir adet 3.5mm kulaklık girişi ve bir adet USB-C bağlantı noktası bulunuyor. Cihaz ayrıca 5G bağlantısına ek olarak, çift SIM uyumluluğu, Bluetooth, NFC ve GPS / A-GPS gibi bağlantı özelliklerini de destekliyor. Parmak izi sensörü güç düğmesine entegre edilen Redmi K30 5G Racing Edition, 30W hızlı şarj destekli 4.500mAh gücünde bir bataryadan besleniyor.

Redmi K30 5G Racing Edition fiyatı

İşlemci tarafındaki iyileştirme nedeniyle daha iyi bir oyun performansı vadetmesi dışında Redmi K30 5G'den pek de farklı olmayan Redmi K30 5G Racing Edition, 1.999 Çin Yuanı (yaklaşık 282 dolar) fiyat etiketi ile Çin’de satışa sunuldu.

Redmi K30 5G Racing Edition özellikleri