Redmi K40'ın Fiyatı ve Duyuru Tarihi Resmen Açıklandı

2021'in en dikkat çeken akıllı telefon serilerinden olması beklenen Redmi K40'ın başlangıç fiyatı ve duyuru tarihi açıklandı. Bizzat Redmi genel müdürü tarafından yapılan duyuruya göre tüm Redmi K40 modelleri, Snapdragon 888 işlemci ile gelecek.

Xiaomi’nin her bütçeye uygun ürünleriyle öne çıkan alt markası Redmi, K Serisi akıllı telefonları ile amiral gemisi performansa sahip telefonları orta seviye akıllı telefon fiyatına tüketicilerle buluşturuyor. Redmi genel müdürü Lu Weibing, Redmi K serisinin bir sonraki modelinin ne zaman geleceğini, dikkat çekici bir paylaşım ile duyurdu.

Lu Weibing’in Çin’in yerel sosyal medya platformu olan Weibo üzerinden yaptığı duyuruya göre Redmi K40 ailesi, önümüzdeki ay resmen tanıtılacak. Daha da önemlisi yeni Redmi K40’ın başlangıç fiyatı, yalnızca 463 dolar olacak. Günümüz amiral gemisi akıllı telefonların 1000 doları aşan fiyatlara satışa sunulduğunu düşünürsek Redmi K40’ın en azından giriş modeliyle neredeyse rakipsiz olacağını söyleyebiliriz.

Redmi K40 ailesinin başlangıç fiyatı, popüler amiral gemilerinin neredeyse yarısı kadar olacak

Bu noktada önemli bir detayın altını çizmemiz gerekiyor; Lu Weibing, söz konusu açıklamaları Çin’deki takipçilerine özel olarak gerçekleştirdi ve fiyat açıklamasını da Çin’in para birimi olan yuan ile yaptı. Dolayısı ile 463 dolarlık fiyat Çin’e özel olabilir. Bu durumda Redmi K40 ailesini Avrupa’da bir miktar daha yüksek fiyat etiketiyle görebiliriz.

Weibing’in Redmi K40 ailesi ile ilgili paylaşımındaki diğer detaylar arasında tüm serinin Snapdragon 888 işlemciden güç alacak olması ve 4.000 mAh batarya bulunuyor. Henüz yalnızca Xiaomi Mi 11’de görebildiğimiz Snapdragon 888 işlemcinin 2021 model neredeyse tüm amiral gemilerinde kullanılacağını düşünürsek Redmi K40 ailesinin yılın en dikkat çeken akıllı telefonlarından bazılarını içerebileceğini söylemek çok da yanlış olmayacaktır.