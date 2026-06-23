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10.000 Nit Parlaklık, 11.000 mAh Bataryayı Uygun Fiyata Sunan Telefon HONOR X80 Pro Max Tanıtıldı

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HONOR, birden fazla konuda rekor kırmayı başaran, çok gelişmiş özellikleri ucuza sunan X80 Pro Max telefonunu resmen tanıttı.

10.000 Nit Parlaklık, 11.000 mAh Bataryayı Uygun Fiyata Sunan Telefon HONOR X80 Pro Max Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Gelişmiş özellikler sunan telefonlarıyla son zamanlarda iyice popülerleşmeyi başaran ve ülkemizde de faaliyet gösteren HONOR, amiral gemisi seviyesinde özellikleri uyguna sunacak çok beklenen cihazı **X80 Pro Max’i **resmen tanıttı. Cihaz, Çinli firma için birçok ilke imza atan harika özelliklerle geliyor.

HONOR X80 Pro Max modeli, şimdiye kadarki en parlak ekranlı telefonlardan biri. Aynı zamanda firmanın bugüne kadarki en büyük bataryasına da sahip. Cihazın arkasında ortaya yerleştirilen yuvarlak bir kamera kurulumu görüyoruz. Önünde ise ince çerçeveli delikli bir ekran bulunuyor.

İçerikten Görseller

10.000 Nit Parlaklık, 11.000 mAh Bataryayı Uygun Fiyata Sunan Telefon HONOR X80 Pro Max Tanıtıldı
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HONOR X80 Pro Max teknik özellikleri

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Ekran 6,8 inç, 1280x2788 piksel, 120 Hz, 10000 nit, AMOLED
İşlemci Snapdragon 6 Gen 5
RAM 8/12 GB
Depolama 128/256/512 GB
Arka kamera 50 MP (f/1.88)
Ön kamera 8 MP (f/2.0)
Batarya 11.000 mAh (90W)
İşletim sistemi MagicOS 10.0 (Android 16)

X80 Pro Max modelinde 6,8 inç boyutunda 1.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan bir ekran var. Bu ekranda 10.000 nit tepe parlaklık değeri bulunuyor. Cihaz, Snapdragon 6 Gen 5 işlemciden güç alıyor, 8/12 GB RAM ve 128’den 512 GB’a kadar çıkan depolamayla geliyor. Arkasında 50 MP kamera, önünde ise 8 MP kamera var.

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Cihaz 11.000 mAh’lik 90W’lık bataryasıyla firma için rekor seviyede büyük bir pile sahip. Bu kadar gelişmiş özelliklere rağmen uygun fiyatlı olduğunu da söyleyebiliriz. Öyle ki 8+128 GB’lık başlangıç versiyonu 295 dolara satılacak. En üst düzey 12 GB + 512 GB versiyon ise 413 dolara sunulacak.

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