Xiaomi’nin alt markası Redmi, kullanıcıları özellikle uygun fiyatıyla memnun eden AirDots serisinin yeni üyesi AirDots S’yi tanıttı. Yeni kulaklık görünüşte bir önceki modelle aynı olsa da içinde önemli geliştirmelerle birlikte geliyor.

Günümüzde kablosuz kulaklık denildiğinde akla gelen birçok ürün bulunuyor ve bu ürünlerden biri, özellikle uygun fiyatıyla kullanıcılar için iyi bir alternatif olan Redmi’nin AirDots kulaklıkları. Ülkemizde satış rakamlarıyla başarısını kanıtlayan Redmi’nin AirDots ailesine bugün yeni bir kulaklık daha katıldı.

Xiaomi’nin alt markası olan Redmi, bugün Çin’de yeni kablosuz kulaklığı Redmi AirDots S’yi tanıttı. Şirketin yeni kulaklığı, görünüş anlamında serinin diğer modelleriyle aynı olsa da kulaklık, içinde birkaç önemli yenilik bulunduruyor. Redmi’nin oldukça popüler olması beklenen yeni kulaklığı, yepyeni bir bağlantı yöntemiyle karşımıza çıkıyor.

Redmi AirDots S nasıl bir kulaklık?

Redmi AirDots S’yi bir önceki modelden ayıran en önemli fark, yeni kulaklığın kullandığı bağlantı tipi. Bir önceki model, yalnızca tek bir kulaklığın telefona ve diğer kulaklığın da ana kulaklığa bağlanmasıyla çalışırken Redmi AirDots S’de artık her iki kulaklık da telefona bağlanacak. Kulaklık, aynı zamanda Bluetooth 5.0 bağlantı desteğine de sahip olacak.

Redmi AirDots S ile gelen bir diğer yenilikse gecikmelerden hoşlanmayan kişileri tatmin edecek. Redmi AirDots S’de yer alan ‘Çok Düşük Gecikme Modu’, özellikle film/dizi izleyen veya oyun oynayan kişilerin işine yarayacak. Kulaklıkta bulunan bu mod sayesinde sesler en az gecikmeyle iletilecek.

Bu yeniliklerin yanı sıra Redmi AirDots S, diğer birçok kulaklıkta bulunan standart özelliklere sahip. Cihaz, medyayı kontrol edebildiğiniz ve sesli asistanı açabildiğiniz çok fonksiyonlu bir tuş ve bir mikrofonla birlikte geliyor. Cihazda bulunan mikrofon, aramalarda DSP ile gürültü engelleme özelliğine de sahip.

Redmi AirDots S fiyatı:

Redmi AirDots S’nin tek üzücü yanıysa yeni modelin bir önceki modele göre batarya kısmında bir gelişme sunmuyor olması. Redmi’nin yeni kablosuz kulaklığı, bir önceki modelle aynı şekilde 4 saatlik kullanım süresi vadediyor. Kulaklıkla gelen şarj kutusuyla toplam süre 12 saate yükseliyor.

Elbette kullanıcıların Redmi AirDots kablosuz kulaklıklarını sevmelerinin en büyük nedeni bu kulaklıkların fiyatı. Redmi’nin yeni kulaklığı AirDots S de bir önceki modellerde olduğu gibi kullanıcılarını memnun etmeye devam edecek. Redmi AirDots S, Çin’de 99,9 yuanlık (vergisiz 96 TL) fiyat etiketiyle satışa çıkacak.