Redmi, yeni akıllı televizyonu "MAX 86"yı duyurdu. 86 inç büyüklüğünde ekranında 4K çözünürlük sunan televizyon, görüntüyü pürüzsüz hale getiren MEMC teknolojisinin yanı sıra Dolby Digital Plus gibi üstün ses teknolojilerine de destek veriyor. Redmi'nin yeni televizyonu, 4 Mart'ta satışa çıkacak.

Dün gerçekleştirdiği bir etkinlikte yeni amiral gemisi telefon ailesi K40 ile AirDots 3 kablosuz kulaklığı ve dizüstü bilgisayarı RedmiBook Pro 14 ve Pro 15'i duyuran Redmi, bugün de yeni televizyonuyla tüketicilerin karşısına çıktı. MAX 86 olarak isimlendirilen televizyon, teknik özellikleri ve tasarımı ile kullanıcıları mest edecek türden.

Redmi'nin yeni televizyonu, 86 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. 4K çözünürlük sunan televizyon, DCI-P3 renk uzayının yüzde 92'sini kapsıyor. Dolby Vision, HDR, HDR 10, HDR 10+ ve HLG teknolojilerine sahip olan televizyon, 120 Hz gibi yüksek tazeleme oranına ek olarak, görüntüyü pürüzsüz hale getiren MEMC desteğiyle de benzersiz bir deneyim sunacak.

Karşınızda Redmi MAX 86

Redmi'nin yeni televizyonu, MediaTek MT9650 işlemciden güç alıyor. 2 GB RAM ve 32 GB de depolama alanı ile desteklenen televizyon; Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.0, üç adet HDMI girişi, iki adet USB girişi, S/PDIF girişi ve ethernet gibi bağlantı seçeneklerine de ev sahipliği yapıyor. İki adet de 12,5 wattlık hoparlöre sahip olan televizyon; Dolby Digital Plus, Dolby Atmos ve DTS-HD gibi ses teknolojilerini de destekliyor.

Redmi tarafından yapılan açıklamalara göre şirketin yeni televizyonu, 4 Mart itibarıyla Çin pazarında satışa sunulacak. Televizyonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor ancak şirket, bu akıllı televizyon için 1.230 dolar talep edileceğini açıkladı.