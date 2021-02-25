Redmi K40 ve K40 Pro Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Redmi, fiyat/performans konusunda seviyesinin en iddialı modellerinden olacak Redmi K40, Redmi K40 Pro ve Redmi K40 Pro+'ı duyurdu. Her üç telefon da 2021 model bir amiral gemisinden bekleyebileceğiniz hemen her özelliği sunuyor.

Çin’de yeni bir lansman etkinliği gerçekleştiren Xiaomi, fiyat/performans odaklı telefonlarıyla bilinen Redmi markasının en yeni amiral gemisi akıllı telefonları Redmi K40, Redmi K40 Pro ve Redmi K40 Pro+’ı duyurdu. Xiaomi Mi 11 ile büyük ölçüde benzer tasarıma sahip olan Redmi K40 üçlüsü, özelliklerine göre sunmuş oldukları fiyat etiketi ile yılın en bomba akıllı telefonlarından olmaya aday.

2021 model çoğu amiral gemisi gibi delikli ekran tasarımına sahip olan Redmi K40, K40 Pro ve K40 Pro+, ince çerçeveli yapısı sayesinde oldukça yüksek ekran/gövde oranı sunuyor. Mi 11 ile aynı tasarım diline sahip ancak daha büyük bir kamera modülüne sahip olan Redmi K40, görünüş itibarıyla beklentileri karşılıyor diyebiliriz.

Redmi K40 ailesi, Mi 11 ile büyük ölçüde benzer tasarıma sahip

Hem Redmi K40 hem K40 Pro hem de Redmi K40 Pro+, 6,67 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde, 120 Hz yenileme hızına sahip bir AMOLED ekran ile karşımıza çıkıyor. Redmi’nin hem Pro hem de standart modelde aynı ekran özelliklerini sunuyor olmasının tüketiciler için olumlu bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz.

Redmi K40 Pro’nun içine daldığımızda Qualcomm’un mevcut en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 888 ve Adreno 660 GPU ile karşılaşıyoruz. Redmi K40’ta ise geçtiğimiz yılın amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 865’in geliştirilmiş bir versiyonu olna Snapdragon 870 bulunuyor.

İlginç bir şekilde Redmi K40’ta 6 GB’tan 12 GB’a kadar 3 farklı RAM seçeneği bulunurken; Redmi K40 Pro’da yalnızca 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleri bulunuyor. Bu noktada Redmi K40 Pro+ olarak adlandırılan üçüncü modelin yalnızca 12 GB RAM ile geliyor olmasının etkili olduğunu söyleyebiliriz.

Redmi K40 Pro+, 108 MP kamerasıyla dikkat çekiyor

Serinin en güçlü cihazı olan Redmi K40 Pro+, 108 MP çözünürlüğe sahip ana kamerasıyla kardeşlerinden ayrılıyor. Redmi K40 Pro’da 64 MP olarak karşımıza çıkan ana kamera, Redmi K40’ta 48 MP çözünürlüğe düşüyor. Her üç modelde de 8 MP’lik bir ultra geniş açı kamera ve 5 MP makro kamera yer alıyor. Redmi K40 ve K40 Pro’da 20 MP olan selfie kamerası ise Redmi K40 Pro+’ta 32 MP’e çıkıyor.

Birbirlerinin neredeyse kopyası olan Redmi K40 ailesinin ana kamera, GPU ve ön kamera haricinde başka bir farkı ise bulunmuyor. Üç model de 4.520 mAh kapasiteli bir bataryadan güç alıyor ve 33W hızlı şarj sunuyor. Kutusundan MIUI 12 arayüzüne sahip Android 11 işletim sistemi ile çıkan akıllı telefonlar; SA / NSA 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1 bağlantıları da destekliyor.

Redmi K40 özellikleri

İşlemci: CPU: Snapdragon 888 GPU: Adreno 650

RAM: 6/8/12 GB

Depolama: 128/256 GB

Ekran: 6,67 inç, Full HD+, 120 Hz AMOLED

Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 5 MP

Ön Kamera: 20 MP

Batarya: Kapasite: 4.520 mAh Hızlı Şarj: 33W

İşletim Sistemi: Android 11

Bağlantı: SA/NSA 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1, NFC

Redmi K40 Pro özellikleri

İşlemci: CPU: Snapdragon 888 GPU: Adreno 660

RAM: 6/8 GB (K40 Pro+’ta 12 GB)

Depolama: 128/256 GB (K40 Pro+’ta sadece 256 GB)

Ekran: 6,67 inç, Full HD+, 120 Hz AMOLED

Arka Kamera: 64 MP (K40 Pro+’ta sadece 108 MP) + 8 MP + 5 MP

Ön Kamera: 20 MP (K40 Pro+’ta sadece 32 MP)

Batarya: Kapasite: 4.520 mAh Hızlı Şarj: 33W

İşletim Sistemi: Android 11

Bağlantı: SA/NSA 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1, NFC

Redmi K40 fiyatları

Gelelim Redmi K40 ailesinin rekabetin sınırını zorlayan fiyatlarına… Redmi K40 şu an için yalnızca Çin lansmanını yaptığından cihazların Türkiye ya da Avrupa fiyatı hakkında konuşmak için erken. Bununla birlikte Redmi K40 ailesinin Avrupa’da Çin’dekine yakın bir fiyat etiketiyle satışa çıkması halinde yılın en başarılı fiyat/performans telefonlarından biri olabilir diyebilir.