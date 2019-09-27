Redmi Note 8T, Snapdragon 730G İşlemci ile Geliyor

Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin kanatları altında yoluna emin adımlarla devam eden Redmi, kullanıcıların karşısına yepyeni bir modelle çıkmaya hazırlanıyor. Sızıntı konusunda iyi bir sicile sahip olan Mukul Sharma, Snapdragon 730G işlemciye sahip Redmi Note 8T akıllı telefonunun yolda olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz ağustos ayında tanıtılan Redmi Note 8 serisi, yakında yeni bir üyeye daha sahip olacak. Teknoloji gurusu Mukul Sharma (@stufflisting), kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Çinli şirketin Snapdragon 730G yonga setinden güç alan yeni bir model üzerinde çalıştığını duyurdu.

Redmi Note 8T adındaki akıllı telefon, MediaTek Helio G90T oyun işlemcisini kullanan Redmi Note 8 Pro ile karşılaştırıldığında önemli bir iyileştirmeye işaret ediyor.

Oyun odaklı orta sınıf bir yonga seti olan Snapdragon 730G, Helio G90T’ye kıyasla daha yüksek hıza ve daha iyi bir performansa sahip. Redmi Note 8T, diğer iki Note 8 modeliyle aynı dörtlü kamera kurulumuna sahip olacak. Bu da Not 8T’nin 48 megapiksel veya 64 megapiksel ana sensör ile geleceği anlamına geliyor.

Redmi Note 8 serisinin önümüzdeki ay Hindistan'da piyasaya sürülmesi bekleniyor. Redmi Note 8 Pro’da, Helio G90T yonga seti ve Full HD+ çözünürlüğünde 6.53 inçlik bir ekran bulunurken, Note 8'de ise 6.39 inç Full HD+ ekran ve Snapdragon 665 işlemci yer alıyor.

Son olarak Android 9 Pie tabanlı MIUI 10 ile kutudan çıkan telefonlar, arka tarafa konumlandırılmış parmak izi tarayıcı ve 18W hızlı şarj desteğine sahip 4.500mAh batarya ile geliyor.

Geçtiğimiz ağustos ayında Çinli kullanıcılar ile buluşan Redmi Note 8 Pro, Çin'deki ilk satış gününde 300.000 adet satarak rekor kırmıştı.