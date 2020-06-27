Redmi, Note 9 5G Üzerinde Çalışıyor Olabilir

Çin'in sosyal medya sitesi Weibo'da sızıntılarla ünlü bir kullanıcı, Redmi Note 9 5G olduğu tahmin edilen bir akıllı telefonun özelliklerini paylaştı. Bahsi geçen cihazın, Redmi'nin yeni en uygun fiyatlı 5G destekli akıllı telefonu olacağı iddia ediliyor.

Ürettiği fiyat / performans telefonlarıyla birçok kişinin beğenisini kazanan Redmi, yeni Note 9 serisini geçtiğimiz haftalarda tanıtmıştı. Ülkemizde de satışa sunulan bu modelin ardından şimdi sızıntılarla ünlü Digital Chat station isimli bir Weibo kullanıcısı, Redmi Note 9 5G olduğu tahmin edilen bir akıllı telefonun özelliklerini paylaştı.

Özelliklerini paylaştığı cihazın yeni bir Redmi akıllı telefon olabileceğini ima eden Weibo kullanıcısı, takipçilerinden akıllı telefonun fiyatını tahmin etmelerini istedi. Weibo paylaşımında bahsi geçen cihaz, 120 Hz ekran yenileme hızını destekleyen bir LCD ekrana sahip olacak.

Redmi Note 9 5G Pro, şirketin en ucuz 5G’li akıllı telefon modeli olabilir:

Donanım kısmına geldiğimizde telefonun, gücünü Qualcomm’un orta sınıf cihazlara güç veren Snapdragon 765 5G yonga setinden alması bekleniyor. Bununla birlikte 33 W hızlı şarj destekli 5.000 mAh’lik bir bataryaya sahip olduğu belirtilen akıllı telefonun, 48 MP çözünürlüğünde bir de ana kameraya sahip olacağı iddia ediliyor.

Xiaomi’nin ürün yelpazesinde halihazırda benzer özellikleri Redmi K30i 5G modeli bulunuyor. Yukarıda bahsi geçen akıllı telefon; aynı ekran, benzer bir platform, 48 megapiksel çözünürlüğe sahip bir kamera ve daha az kapasiteye sahip bir batarya ile bu modeli akıllara getirse de Çinli üreticinin neden neredeyse aynı özelliklere sahip ikinci bir cihaz üzerinde çalıştığı bilinmiyor.

Redmi K30i 5G, aynı zamanda Redmi’nin 5G’yi destekleyen mevcut en ucuz akıllı telefon modeli olarak da göze çarpıyor. Ancak en son sızıntı ile birlikte şirket, şimdiye kadarki en ucuz 5G telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor gibi görünüyor. Elbette, bu iddiaların doğruluğunu öğrenmek için biraz daha beklememiz gerekiyor. Bu süreçte yaşanacak gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.