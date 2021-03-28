Redmi Oyuncu Telefonu, Fiziksel Tuşlarla Birlikte Gelecek

Yepyeni ürünleriyle büyümesine devam eden Redmi'nin yakında piyasaya süreceği oyuncu telefonu hakkında bugün önemli bilgiler ortaya çıktı. Digital Chat Station tarafından yapılan paylaşıma göre telefon, fiziksel tuşlarla birlikte gelecek.

Teknoloji dünyasında hızlı bir yükselişe imza atan Redmi, bundan birkaç ay önce yeni bir telefonuna dair ipucu vermişti. Bizzat Redmi Genel Müdürü tarafından verilen bu ipucu, şirket tarafından üretilecek bir oyuncu telefonuna işaret ediyordu. Bu oyuncu telefonu hakkında o günden bu güne yeni bir şey duymamış olsak da bu sessizlik sonunda değişti.

Çin'in sosyal medyası Weibo'da sızıntılarıyla ünlü Digital Chat Station, bu kez Redmi'nin oyuncu telefonuna yer verdi. Ünlü hesap tarafından yapılan paylaşımda Redmi'nin oyuncu telefonuyla neler sunacağına dair önemli detaylar yer alıyordu. Elbette telefonun olası fiyat etiketi de kendisi tarafından paylaşıldı. Gelin, Redmi'nin telefonundan neler beklendiğine bakalım.

Fiziksel tuşlara yer verecek:

Paylaşılan detaylara göre henüz ismi olmayan bu oyuncu telefonu, düz OLED panele sahip olacak. Telefonun ön kamerası, Xiaomi'nin Mi 11 modelinde gördüğümüz şekilde ekrandaki küçücük bir delikte yer alacak. Çözünürlüğünü bilmediğimiz bu ekranı taşıyan telefon, işlemci kısmındaysa MediaTek'in Dimensity 1200'üne yer verecek.

Oyuncuların elinden düşmemek üzere tasarlanan telefon, 5.000 mAh'lik bataryayla gelse de 65 W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Böylece telefon, yalnızca yarım saat içinde %100 şarj kapasitesine ulaşacak. Telefonun en önemli özelliğiyse günümüzde birçok oyuncu telefonunda olması gereken fiziksel tuşlar olacak. Böylece oyuncular, oyun deneyimini doğrudan telefon aracılığıyla yaşayabilecek.

Telefonun sahip olacağı fiyat etiketiyse ilk görüşte uygun gözüküyor. Digital Chat Station'un iddiasına göre Redmi'nin oyuncu telefonu, 2.000 – 2.500 yuan (2.480 – 3.100 TL + vergiler) arasında bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Bu da Redmi'nin oyuncu telefonunu piyasadaki en ucuz oyuncu telefonlarından birisi haline getirecek.