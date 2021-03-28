Bir Zamanlar Motorola'nın Ürettiği 8 Sıra Dışı Telefon

Motorola, cep telefonu dünyasının en renkli ve inovasyona önem veren üreticilerinden biri(ydi). Cep telefonu pazarını uzun yıllar boyunca tasarım harikası modelleri ile elinde tutan şirketlerden biri olan Motorola’nın efsane olmuş modellerine yakından bakıyoruz. Motorola telefonları denilince akla gelen bu modellerin yolculuğu 1980’lere kadar dayanıyor. Hazırsanız unutulmaz Motorola telefonları listemize hep birlikte yakından bakalım.

Motorola, cep telefonu tarihinde teknolojiye yön veren ve her sene yeni bir şeyler deneyen telefon üreticilerinin başında geliyor. En azından 2010’ların başına kadar durum böyleydi. Renkli tasarımlara sahip ilginç mühendislik ürünü cep telefonları ile on yıllar boyunca cep telefonu piyasasını elinde tutan Motorola, ne yazık ki modern döneme pek iyi ayak uyduramayan üreticilerden biri.

Bir dönem herkesin ilgi odağı hâline gelen tasarım harikası cep telefonlarına imza atan Motorola, uzun süren düşüş döneminin ardından 2019 yılında çıkardığı katlanabilir Razr modeli ile tekrar bir momentum yakalamış oldu. Bu içeriğimizde ise efsane olmuş modelleri sıraladığımız unutulmaz Motorola telefonları listemize yakından bir göz atıyoruz.

Cep telefonu tarihinin unutulmaz Motorola telefonları:

Motorola DynaTAC 8000X

Motorola MicroTAC

Motorola StarTAC

Motorola V100

Motorola Razr

Motorola Pebl

Motorola Aura

Motorola Atrix 4G

10 saat şarj edip 30 dakika konuşabildiğiniz Motorola DynaTAC 8000X

Çıkış yılı: 1983-1984

Genellikle “tuğla” olarak tanınan tarihin ilk tamamiyle işlevsel “cep" telefonu olan Motorola DynaTAC 8000X, dönemin tüm dizi ve filmlerinde karşımıza çıkan lüks simgesi bir telefon. Çıktığı dönemde 4000 Dolar, günümüzdeki enflasyon ile yaklaşık 10.000 Dolara tekabül eden uçuk fiyatıyla satılan DynaTAC, 10 saatlik şarj süresine sahipti ve sadece yarım saatlik bir konuşma süresi sunuyordu. Yine de cep telefonu tasarımlarına öncülük eden DynaTAC, hâlâ en ikonik cep telefonlarından biri olarak anılmayı başarıyor.

Döneminin en küçük “cep telefonu” Motorola MicroTAC

Çıkış yılı: 1989

DynaTAC modelinden 5 sene sonra ortaya çıkan Motorola MicroTAC, Motorola’nın teknolojisini kısa sürede ne kadar çok geliştirdiğinin göstergesi oluyor. Çıktığı dönemin en hafif ve en küçük cep telefonu olan MicroTAC, daha sonra Motorola’nın uzun yıllar kullanacağı klasik kapaklı tasarımın da atası olarak biliniyor. 8 adet rakamın yan yana sığabildiği ekranla gelen MicroTAC, aynı zamanda bir telefon rehberine de sahipti.

İkonik kapaklı tasarımın ilk örneği Motorola StarTAC

Çıkış yılı: 1996

DynaTAC ve MicroTAC modellerinin öncü olduğu StarTAC, Motorola’nın ilk satış rekorları kıran cep telefonu. Bir nevi döneminin Samsung E250’si olan Motorola StarTAC, 1.000 Dolarlık fiyat etiketiyle 60 milyonun üzerinde satılmıştı. Sadece 88 gramlık ağırlığıyla önceki modelleri tarihe gömen StarTAC, Motorola’nın klasik kapaklı tasarımını ilk kullandığı model olarak da tarihe geçiyor.

PC ama düşündüğünüz gibi değil: Motorola V100

Çıkış yılı: 1999

PC olarak nitelendirilen fakat açılımı Personal Communicator yani Kişisel İletişim Aracı olan Motorola V100, tasarım anlamında en ilginç cep telefonlarından birisi. Tam da bu nedenden dolayı Motorola V100 unutması gerçekten zor bir telefon. Mavi transparan plastik kasası ve oyuncak laptopa benzeyen tasarımı ile olay olan Motorola V100, SMS çağının başlarında çok popüler olmuştu. Tasarım konusunda ise karar size kalmış. Belki V100 en göze hitap eden tasarıma sahip değil, fakat yenilikçi olduğu kesin.

50 milyonun üzerinde satan Motorola Razr V3

Çıkış yılı: 2004

Takvimler 2004 yılını gösterdiğinde Nokia ile büyük rekabet hâlinde olan Motorola efsanevi Razr serisinin ilk modelini satışa sundu. Çıktığı sene içerisinde 50 milyondan fazla satarak dünyanın en popüler cep telefonu hâline gelen Motorola Razr V3; parlak metal kasası, döneme göre ultra ince yapısı ve always-on-display ekranı ile cep telefonu dünyasının en sevilen ve arzu edilen telefonlarının başında geliyordu. Fütüristik ve minimalistik tasarımı ile göz dolduran Motorola Razr, kullanması bir hâyli zor ve yavaş arayüzü ile oldukça fazla şikayet alıyordu. Yine de Razr, tasarımı ile cep telefonu dünyasına kazandırdıkları nedeniyle unutulmayacak bir model.

Always-on-display tasarımının öncüsü Motorola Pebl

Çıkış yılı: 2005

Motorola Razr’ın ikonik kapaklı tasarım ile yakaladığı büyük başarının ardından Motorola Pebl, neredeyse bir midye kadar boyutuyla Razr’dan 1 sene sonra çıkış yaptı. Tatmin edici kapak açma ve kapatma hareketiyle ön plana çıkan Pebl, kapaktaki sürekli açık ekranı ile bugün Samsung dâhil birçok modern akıllı telefonda kullanılan always-on-display tasarımına ilham vermiş oldu. Motorola Pebl, bir sonraki Razr modelleri arasında kaybolsa da otomatik açılan kapağı ile kullanması en zevkli kapaklı telefonlardan biriydi.

Tasarımıyla öne çıkan cep boyutunda bir sanat ürünü: Motorola Aura

Çıkış yılı: 2008

Motorola Aura için cebinize sığan bir sanat ürünü desek abartmış olmayız. Nitekim döneminde bir lüks objesi hâline gelen bu telefon oldukça ilginç ve zengin görünen bir tasarıma sahip. Klasik Motorola V70 modelinin lüks bir koleksiyon ürünü hâline getirilmiş versiyonu olan Aura, 2.000 Dolar gibi uçuk bir fiyattan satılıyordu. Aura’nın bu denli pahalı olmasının nedeni ise eşsiz tasarımı.

62 karat safir kristalinden yapılmış yuvarlak ekranın etrafında dönen paslanmaz çelik kasa, daha önce hiçbir telefonda görmeye alışık olmadığımız bir tasarım. Mühendislik harikası olan bu dönen mekanizma ise içinde F1 arabalarında kullanılan materyallerin bulunduğu 200’den fazla ayrı parçadan oluşuyordu.

Parmak izi okuyucuya sahip ilk cep telefonu Motorola Atrix 4G

Çıkış yılı: 2011

Unutulmaz Motorola telefonları listemizin sonunda bizleri hem telefon hem de laptop olarak kullanılabilen Motorola Atrix 4G karşılıyor. Günümüzde iPad Pro’ların sahip olduğu Magic Keyboard benzeri bir ek aksesuara sahip olan Atrix 4G, bu aksesuar nedeniyle de epey bir eleştirilmişti. Lapdock olarak adlandırılan bu aksesuar tıpkı bir laptop görünümünde fakat herhangi bir donanım barındırmıyor. Bu aksesuarda bulunan istasyona Atrix telefon yerleştiriliyor ve bu sayede telefonu dâhili ekrana, klavyeye ve touchpade sahip Lapdock’tan bir laptop gibi kullanabiliyorsunuz.

Tabi Motorola yine fikir olarak dönemin ötesinde fakat donanım ve teknoloji olarak dönemin gerisinde kalıyordu. Sorunlu ve yavaş arayüz nedeniyle ne yazık ki Atrix 4G ve Lapdock piyasada tutunamadı. Yine de geri dönüp baktığımızda Motorola’nın günümüzde bile pek görmeye alışık olmadığımız bir teknolojiyi 10 yıl önceden düşünüp uygulayacak vizyona sahip olduğunu görüyoruz. Ayrıca yine her ne kadar hatalı çalışsa da Atrix 4G parmak izi okuyucusuna ilk sahip olan cep telefonu olarak karşımıza çıkıyor.

Motorola’nın mühendislik ve tasarım harikası telefonlarını sıraladığımız unutulmaz Motorola telefonları listemizin sonuna geldik. Sizler de geçmişte kullandığınız ve beğendiğiniz tasarıma sahip Motorola telefonları bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.