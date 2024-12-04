Rekabet Kurulu, Hepsiburada'ya açtığı "otomatik fiyatlandırma mekanizması" soruşturmasını tamamladı. Kurul, Hepsiburada'ya ceza vermedi.

Rekabet Kurulu, Türkiye'nin en büyük e-ticaret platformlarından Hepsiburada'ya yönelik bir soruşturmayı tamamladı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Hepsiburada'nın bazı taahhütler verdiği ve bu taahhütler kapsamında şirkete herhangi bir cezai işlem uygulanmasına gerek kalmadığı belirtildi.

Hatırlayan okurlarımız vardır; geçtiğimiz haftalarda sizlerle paylaştığımız bir haberimizde de Trendyol'un, "otomatik fiyatlandırma sistemi" üzerinden soruşturulduğunu ve Trendyol'un da bazı taahhütler ile bu soruşturmadan kurtulduğundan bahsetmiştik. İşte Hepsiburada'ya yönelik soruşturmanın nedenleri ve sunulan taahhütler de tam olarak aynı.

Rekabet Kurulu tarafından yapılan açıklama: