Rekabet Kurulu, Türk Telekom Hakkında Soruşturma Başlattı

Türkiye’nin en büyük telekomünikasyon hizmet sağlayıcılarından olan Türk Telekom, Rekabet Kurulu tarafından soruşturma altına alındı. Kurulun gerekçesi, Türk Telekom’un Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un bir maddesini ihlal etmesi oldu.

Türkiye’deki telekomünikasyon hizmet sağlayıcıları arasındaki rekabet büyük çekişmelerle devam ediyor. Bir dönem Avea markasıyla mobil iletişim hizmetleri sunan Türk Telekom, iki yılı aşkın süredir tüm hizmetleri kendi adıyla servis ediyordu.

İnternet, televizyon, telefon ve bulut hizmetleri sağlayıcısı Türk Telekom hakkında Rekabet Kurulu bir soruşturma başlattığını açıkladı. Söz konusu soruşturmanın gerekçesi, anayasada yer alan 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesinin ihlal edilmesi.

Söz konusu kanunun, Rekabet Kurulu’na göre ihlal edilen maddesi şu şekilde:

“Bir veya birden fazla teşebbüsün, ülkenin bütününde ya da bir bölümünde bir mal veya hizmet piyasasındaki hâkim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanması hukuka aykırı ve yasaktır.”

Rekabet Kurulu, soruşturma başlatıldığına dair “Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 19.09.2018 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak Türk Telekomünikasyon A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 18-33/545-M sayı ile karar verdi.” açıklamasında bulundu.

Soruşturma ve diğer gelişmeler hakkında Türk Telekom cephesinden de bir açıklama gelebilir. Detaylardan haberdar olmak için takipte kalın.