Rekabet Kurumu; su, yaş sebze ve meyve fiyatlarını ortaklaşa belirlediği iddia edilen 23 zincir market hakkında soruşturma başlattı. Şirketler, 22 Mart'ta konuyla ilgili sözlü savunma yapacaklar.

Son dönemlerde özellikle de zincir marketlere yönelik soruşturmalarıyla gündemde olan Rekabet Kurumu'ndan yeni bir açıklama geldi. Kurum bu kez de 23 zincir market için soruşturma açıldığını ve bu soruşturma kapsamında ilgili şirketlerden sözlü savunma alınacağını duyurdu. Peki Rekabet Kurumu, neden böyle bir soruşturmaya ihtiyaç duydu?

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre isimleri şimdilik açıklanmayan 23 zincir markete soruşturma açılmasının nedeni, su ile yaş meyve ve sebze fiyatları. İddialara göre söz konusu zincir marketler bu ürünlerin fiyatlarını ortak bir şekilde belirliyor ve 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal ediyorlardı. Rekabet Kurumu, bu iddiaları incelemek için zincir marketlerin sözlü savunmasını alacak.

Savunmalar 22 Mart'ta yapılacak

Rekabet Kurumu yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda, zincir marketlerle ilgili soruşturma kapsamında şikayetlerin toplanmaya devam ettiği ve bu sürecin 15 Mart 2022'ye kadar devam edeceği belirtildi. Sözlü savunmalar ise 22 Mart tarihinde çevrimiçi ortamda yapılacak. Üstelik bu toplantı kamuya açık olacak. Dileyenler, toplantıyı canlı yayında takip edebilecekler.

Rekabet Kurumu'nun yeni soruşturması, Türkiye'deki 5 büyük zincir markete açılan milyarlarca liralık cezanın kesildiği soruşturma ile oldukça benzer. Eğer iddialara konu olan 23 zincir market gerçekten de iş birliği yapıyor ve fiyatları ortaklaşa belirliyorsa, önümüzdeki dönemlerde devasa bir cezanın Türkiye'nin gündemine oturabileceğini söyleyebiliriz.