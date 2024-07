Rekabet Kurumu, yerli motosiklet üreticisi VOLTA'ya açtığı bir soruşturmayı tamamladı. Kurum, VOLTA'ya milyonlarca TL para cezası kesilmesine karar verdi. İşte o soruşturmanın nedeni ve diğer detaylar...

Rekabet Kurumu, yerli motosiklet üretim firması VOLTA ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, firmaya 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği gerekçesi ile para cezası kesildiği ifade edildi. Soruşturma kapsamında firmaya kesilen ceza, 6 milyon 584 bin 515 TL olarak kayıtlara geçti.

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre VOLTA, satış fiyatlarının belirlenmesi kapsamında satıcılarına bölge ve müşteri kısıtlaması yaptığına ilişkin iddialar nedeniyle soruşturma kapsamına alınmıştı. İşte bu soruşturma kapsamında şirketin yasaya aykırı hareket ettiği tespit edildi.

karar verilmiştir. Rekabet Kurulunun 07.12.2023 tarihli ve 23-56/1128-M sayılı kararıyla, Volta Motor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (VOLTA) hakkında yeniden satış fiyatının belirlenmesi ve yeniden satıcılarına yönelik uyguladığı bölge ve müşteri kısıtlaması iddiaları bakımından 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ihlal edildiği iddiasına yönelik olarak önaraştırma yapılmasına karar verilmiştir.Önarastırma surecinde elde edilen bilgi ve belgeler ile yapılan incelemeler çerçevesinde; VOLTA’nın dağıtım sisteminde bulunan sistem üyelerinin fiyat belirleme serbestisine müdahil olduğu ve yeniden satıcıları ile akdettiği sözleşmelerde yer alan bir takım hükümlerin bölge ve müşteri kısıtlanması niteliğini taşıdığı değerlendirilmiş olup Kurulun 21.03.2024 tarihli ve 24-14/303-M sayılı kararı ile teşebbüs hakkında 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla aynı Kanun’un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına karar verilmiştir.Söz konusu soruşturmanın;- Rekabet Kurulunun 24.04.2024 tarihli ve 24-20/460-194 sayılı kararı ile yeniden satış fiyatını belirlemeye yönelik iddialar bakımından uzlaşma ile sonuçlandırılmasına ve teşebbüse 6.584.515,20 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,- Rekabet Kurulunun 04.07.2024 tarihli 24-28/671-276 sayılı kararı ile yeniden satıcılara yönelik uygulanan bölge ve müşterilerinin kısıtlaması iddiaları bakımından taahhüt ile sonlandırılmasına,karar verilmiştir.

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesi ne diyor?

Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar



Madde 4 – Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır.



Bu haller, özellikle şunlardır:



a) Mal veya hizmetlerin alım ya da satım fiyatının, fiyatı oluşturan maliyet, kar gibi unsurlar ile her türlü alım yahut satım şartlarının tesbit edilmesi,

b) Mal veya hizmet piyasalarının bölüşülmesi ile her türlü piyasa kaynaklarının veya unsurlarının paylaşılması ya da kontrolü,

c) Mal veya hizmetin arz ya da talep miktarının kontrolü veya bunların piyasa dışında belirlenmesi,

d) Rakip teşebbüslerin faaliyetlerinin zorlaştırılması, kısıtlanması veya piyasada faaliyet gösteren teşebbüslerin boykot ya da diğer davranışlarla piyasa dışına çıkartılması yahut piyasaya yeni gireceklerin engellenmesi,

e) Münhasır bayilik hariç olmak üzere, eşit hak, yükümlülük ve edimler için eşit durumdaki kişilere farklı şartların uygulanması,

f) Anlaşmanın niteliği veya ticari teamüllere aykırı olarak, bir mal veya hizmet ile birlikte diğer mal veya hizmetin satın alınmasının zorunlu kılınması veya aracı teşebbüs durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın ya da hizmetin diğer bir mal veya hizmetin de alıcı tarafından teşhiri şartına bağlanması ya da arz edilen bir mal veya hizmetin tekrar arzına ilişkin şartların ileri sürülmesi,



Bir anlaşmanın varlığının ispatlanamadığı durumlarda piyasadaki fiyat değişmelerinin veya arz ve talep dengesinin ya da teşebbüslerin faaliyet bölgelerinin, rekabetin engellendiği, bozulduğu veya kısıtlandığı piyasalardakine benzerlik göstermesi, teşebbüslerin uyumlu eylem içinde olduklarına karine teşkil eder.



Ekonomik ve rasyonel gerçeklere dayanmak koşuluyla taraflardan her biri uyumlu eylemde bulunmadığını ispatlayarak sorumluluktan kurtulabilir.