Akıllı telefonlarımıza yüklediğimiz uygulamalardan bazıları, güvenlik açıklarını kullanarak bizden habersiz hesap bilgilerimize erişebiliyor. Bu durumun son örneği, Trend Micro isimli bir şirket tarafından ortaya çıkarıldı. Yüklü olduğu telefonda performans iyileştirmesi yaptığı söylenen 9 Android uygulamanın, aslında kişilerin Facebook ve Google hesaplarından reklam görüntülediği anlaşıldı.

Google, uygulama mağazası Play Store'da uygulama denetlemelerini yoğunlaştırsa da bazı uygulamalar güvenlik açıklarından faydalanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde birçok uygulamayı mağazadan kaldıran Google, Trend Micro adındaki siber güvenlik şirketinin verdiği raporla 9 uygulamayı daha Play Store'dan sildi.

Bahsi geçen 9 uygulamanın toplamda 470.000 kez indirildiğini belirten Trend Micro, bu uygulamaların kişilerin Google ve Facebook hesaplarıyla reklam görüntülemeleri yaptığını ifade ediyor. 'Speed Clean' ve 'Super Clean' gibi isimlere sahip olan uygulamaların performans iyileştirme iddiası sunduğunu söyleyen Trend Micro, Android kullanıcılarının bu uygulamaları yüklemiş olmaları durumunda derhal kaldırmalarını önerdi.

Optimizasyon aracı kılığına girmiş zararlı yazılımlar:

Tespit edilen 9 Android uygulama için bir liste yayınlayan Trend Micro, uygulamaların indirme rakamlarını da tek tek listeledi. Listedeki uygulamalardan birinin bile yüklü olması hâlinde cihazın güvende olmadığını açıklayan şirket, kullanıcıları bu uygulamalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Uygulamaların isimlerini ve indirme sayılarını aşağıdaki kısımdan inceleyebilirsiniz.

Shoot Clean-Junk Cleaner, Phone Booster, CPU Cooler / 10.000+

Super Clean Lite-Booster, Clean & CPU Cooler / 50.000+

Super Clean-Phone Booster, Junk Cleaner & CPU Cooler / 100.000+

Quick Games-H5 Game Center / 100.000+

Rocket Cleaner / 100.000+

Rocket Cleaner Lite / 10.000+

Speed Clean-Phone Booster, Junk Cleaner & App Manager / 100.000+

LinkWorldVPN / 1.000+

H5 gamebox / 1.000+

Google Play Store'un güvenlik programı Play Protect'i devre dışı bıraktıktan sonra 3.000'e yakın kötü amaçlı yazılımı da telefonlara kuran bu zararlı uygulamalar, reklam uygulamaları için kişilerin Google ve Facebook hesaplarına da erişebiliyordu.

Haberimizin sonuna gelirken tekrar hatırlatalım; siz de bu uygulamalardan birini cihazınıza yüklediyseniz ivedilikle kaldırıp güvenliğinizi sağlayabilirsiniz. Google'ın Play Store üzerindeki denetimlerinin yetersiz kaldığını gösteren bu gelişmeden sonra bir başka önlem alıp almayacağını önümüzdeki süreçte hep birlikte göreceğiz.