Dünya Reklamverenler Federasyonu (WFA), şirketler için yeni bir veri etiği kılavuzu yayınladı. Yayınlanan kılavuzda, önümüzdeki yıllarda şirketlerin başarısını belirleyecek faktörlerden birinin de müşterilerin verileri ile ne yaptığı olacağı belirtildi.

Teknolojinin gelişmesi ve internetin yaygınlaşmasıyla birlikte hepimizin devasa dijital veri kümeleri oluştu ve şirketin bu verileri nasıl kullanacağı büyük bir tartışma konusu haline geldi. Verilerin kullanılması konusunda çalışma yapan Dünya Reklamverenler Federasyonu (WFA), şirketlerin uyması gereken veri etiğini anlatan bir kılavuz hazırladı. WFA Başkanı ve Mastercard’ın Pazarlama ve İletişim Sorumlusu olan Raja Rajamannar, reklam endüstrisinde faaliyet gösteren şirketlerin kişisel verileri nasıl topladığı ve kullandığına ilişkin baskıların çok önemli bir noktada olduğunu söyledi.

Rajamannar, “İnsanlar verilerinin şirketler tarafından nasıl elde edildiği ve kullanıldığı konusunda tam bir şeffaflık, kontrol ve seçim bekliyorlar. Bu değişimi göz ardı eden şirketler artık geride kalacaklar. Bir endüstri olarak proaktif bir yaklaşım benimsemeli, tüketicilere ve verilerine saygı gösterdiğimizi belirtmeliyiz” dedi.

WFA’nın veri etiği kılavuzunda önemli bir anketin verileri de bulunuyor

WFA’nın hazırladığı veri etiği kılavuzuna Veri Etiği-Teknolojide Ahlakın Yükselişi ismi verildi. Veri etiği kılavuzu, reklam şirketlerinin verileri etik olarak kullanmasını sağlamak ve bu konuda nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda şirketlerin yapabileceklerini belirliyor.

WFA’nın veri etiği kılavuzu, WFA’nın Veri Etiği Kurulu’nun bir yıllık çalışması sonucunda ortaya çıkarıldı. Kılavuzda şirketlerin uyması gereken kuralların yanında müşteri verileri konusunda yapılan bir anketin sonuçları da bulunuyor.

WFA’nın Veri Etiği Kurulu tarafından yapılan ankete katılan şirketlerin yüzde 74’ü önümüzdeki beş yılda veri etiğinin öneminin artacağını söyledi. Aynı şirketler, koronavirüs salgını nedeniyle verilerin toplanması ve gizliliği konusunun daha da önemli hale geldiğini de ifade ettiler.

Anketteki sorulara cevap veren 147 şirketin üst düzey yöneticilerin yüzde 82’si verilerin elde edilmesi ve kullanılmasında yaklaşımın etiğe uygun olmadığı durumlarda işlerini bırakmayı düşüneceklerini de söylediler. Şirket yöneticilerinin yüzde 26’sı kariyerlerinin bir noktasında veri kullanımı konusunda rahatsızlık yaşadıklarını da belirttiler. Şirket yöneticilerinin yüzde 48’i şirketlerinin şu anda bir veri etiği politikası olduğunu ifade etti.

WFA’nın CEO’su Stephan Loerke, veri özellikli teknolojilerin artık çok önemli olduğunu, veri kullanımı açısından şirketlerin tutumlarının eskisinden daha önemli olduğunu söyledi. Loerke, reklam sektöründe şirketlerin verilerin elde edilmesi ve kullanılması alanında dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

WFA’nın Veri Etiği Kurulu Başkanı Jamie Barnard, “Veri etiğimizi gözden geçirmek ve insanların yaşamlarını geliştiren ve onları eşit derecede koruyan dijital bir gelecek tasarlamak için daha iyi bir zaman olamaz. Umarım bu rapor bu dengeyi sağlamak için önemli bir adım olacaktır” dedi.