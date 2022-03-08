Renault Austral Tanıtıldı: İşte Tasarımı ve Özellikleri

Renault, hibrit motorla donattığı yepyeni SUV modeli Austral'i tanıttı. Tasarımıyla hem iri hem de sportif duran SUV, teknolojik özellikleriyle de mest edecek gibi görünüyor. Renault Austral'in Türkiye'ye ne zaman geleceği ise belli değil.

Fransız otomobil devi Renault, düzenlediği bir etkinlikte yeni SUV modeli "Austral"i tanıttı. Hibrit motora sahip olan SUV, etkileyici tasarımı ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki Renault'un kısmen elektrikli SUV modeli tüketiciye neler sunuyor? Gelin hep birlikte bu otomobile yakından bakalım.

Renault Austral, sahip olduğu 'kaslı' yapısı ile SUV kasa tipinin hakkını veriyor. Şirketin yeni nesil far tasarımına sahip olan SUV, kapalı ızgarasıyla, sahip olduğu çıkıntılarla ve arka kısmını neredeyse tamamen kaplayan aydınlatmalarıyla oldukça da sportif görünüyor. Ancak araç yalnızca dış tasarımı ile değil, iç tasarımıyla da kendine hayran bırakacak gibi görünüyor.

Karşınızda Renault Austral

Renault'un hibrit SUV modelinin iç kısmına baktığımızda, yüksek teknolojiyle donatılmış bir ön konsol görüyoruz. Tamamen dijital yapıda olan gösterge ekranı, devasa büyüklükteki multimedya ekranıyla bütünleşmiş durumda. Renault'un bugüne kadar gördüğümüz en gelişmiş konsolu, kesinlikle Austral'de gibi görünüyor.

Renault Austral'in motor seçeneklerine baktığımızda, üç farklı yapı ile karşılaşıyoruz. Bunlardan ilki, 200 beygire kadar güç üretimi yapabilen E-TECH Hybrid motor. Tüketiciler ayrıca 130 beygirlik 48 V Mild Hybrid Advanced motoru ya da 160 beygire kadar güç üretebilen 12 V Mild Hybrid motoru tercih edebilecekler. Aracın Türkiye'ye hangi motor seçenekleriyle geleceği şimdilik netleşmedi.

Renault'un yeni SUV modeli, teknolojik donanımı açısından da etkileyici durumda. 360 derecelik kamera, Active Driver Assist isimli ikinci seviye otonom sürüş sistemi, baş üstü ekranı ve park asistanı gibi özellikler, bu araçta mevcut. Renault tarafından yapılan açıklamalara göre Austral'de en az 32 gelişmiş sürücü yardım sistemi bulunuyor.

Renault Austral'in fiyat ve ulaşılabilirlik durumu şu an için açıklanmadı. Aracın Türkiye'ye ne zaman geleceği de bilinmiyor. Peki sizin bu SUV için düşünceleriniz nelerdir? Fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.