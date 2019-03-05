Cenevre'deki otomobil fuarı tüm heyecanıyla devam ederken Renault Grubu, yeni Renault Clio 5'i Bursa'da gerçekleştirdiği lansmanla duyurdu.

Lansman sırasında bazı açıklamalarda bulunan Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, yeni Clio 5'i tanıtmaktan mutluluk duyduklarını, otomobilin seri üretimine en yakın zamanda Oyak Renault Fabrikası'nda başlayacaklarını belirtti.

Projede görev almak üzere 350 kişiye istihdam sağladıklarını belirten Aoun, yeni Clio'nun da otomotiv dünyasına damgasını vuracağından emin olduğunu söyledi. Lansmandaki açıklamalarına devam eden Aoun, şu açıklamaları yaptı:

"Clio çok önemli, sembolik bir model. 30 yıldır var ve 15 milyon araç satıldı. Bugün de Renault Grubunun en çok satan aracı. Yeni Clio 3 konsepti içeriyor, otonom, mobil ve bağlantı. Hem iç hem de dış tasarımı da çok yenilikçi ve çekici. Yeni Clio hiç şüphesiz içerdiği yeni teknolojilerle, tasarımıyla ve yeni konseptiyle segmentinin ilk sırasında yer alacak.

Yeni Clio'nun geliştirilmesinde mühendislik, satın alma, kalite, finans, üretim ve lojistik bölümlerinde görevli çok sayıda çalışanımız, projenin ürün geliştirme ve devreye alma sürecinde Fransa'da ve fabrikamızda farklı görevler aldı. Kendi kategorisinin lideri olacak olan Yeni Clio, Renault Grubu tarafından yapılan 306 milyon avroluk bir yatırımın ürünü. Bu yatırımın 181 milyon avroluk kısmı Bursa'daki Oyak Renault Fabrikaları'na yapıldı. Bu yatırımın 125 milyon avrosu da Türkiye'deki yerel tedarikçilere yapıldı. Yaklaşık 70 yerel tedarikçi var. Aracımızın yerlilik oranı da yüzde 50-60 seviyesinde."

Evrim ve devrim ilkelerinin esas alınmasıyla tasarlanan yeni Clio, ana hat olarak bir önceki neslin devamı gibi görünse de çok daha şık ve hoş bir dış tasarıma sahip. Araç içi teknolojileriyle de dikkatleri fazlasıyla çeken yeni Clio, araç içi uygulamalar, internet bağlantılı yeni multimedya sistemi ve sürüş deneyimini kişiselleştirme imkanı sunuyor.

İleri teknolojiyle üretilen motorları sayesinde segmentindeki en düşük yakıt tüketimine ve emisyona sahip olan yeni Clio, yenilikçi sürüş desteği sistemleriyle otonom sürüşe de öncülük etmeye hazırlanıyor.

Motor seçeneklerine baktığımızda ise yeni Clio, SCe 65 ve 75 motorları en düşük seçeneklerde sunulacak. 1.0 litrelik TCe motor, 100 beygir güce sahip olacak ve 0.9 litrelik motorun yerine geçecek. 1.3 TCe motor da 130 beygirlik seçeneği ile Clio’da yer alacak. Dizel seçeneklerde ise 1.5 Blue dCi seçeneğine sahip olacak olan Clio, 85 ve 115 beygirlik versiyonları ile satışa sunulacak.

Aracın fiyatı hakkında henüz net bir açıklama yok, fakat Fransız Leparisien sitesinin haberine göre yeni Clio, Avrupa'da 15 bin euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.