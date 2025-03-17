Renault, 5 Turbo 3E modelinin seri üretim versiyonunu tanıttı. 540 beygir gücündeki araç, 3,5 saniyede 100 km/s hıza ulaşabiliyor.

Renault, elektrikli spor otomobil konseptini gerçeğe dönüştürdü. Efsane Renault 5 Turbo 3E artık seri üretimde ve yollara çıkmaya hazır. Üstelik bu canavar, drift tutkunlarını mest edecek ralli tarzı dikey el freniyle geliyor.

Renault, elektrikli spor otomobil konseptini üretim aşamasına taşıyarak Renault 5 Turbo 3E'nin seri üretim versiyonunu tanıttı. Sınırlı sayıda üretilecek model, klasik R5 Turbo'nun tasarım çizgilerini modern teknolojilerle buluşturuyor.

Renault 5 Turbo 3E özellikleri

Renault 5 Turbo 3E, arkadan itişli yapıya sahip ve her biri 200 kW güç üreten iki bağımsız elektrik motoruyla donatıldı. 540 beygir gücündeki bu sistem, aracı 3,5 saniyeden kısa sürede 0’dan 100 km/s hıza ulaştırabiliyor. 70 kWh kapasiteli bataryası sayesinde WLTP verilerine göre 400 kilometreye kadar menzil sunuyor. Aynı zamanda 800V elektrik mimarisiyle donatılan araç, 350 kW DC hızlı şarj desteğiyle %15-80 doluluk seviyesine 15 dakikada ulaşabiliyor.

Aracın tasarımı, 80’li yılların Renault 5 Turbo modellerinden esinlenerek geliştirildi. Önde ve arkada LED ışık imzaları kullanılırken, genişletilmiş çamurluklar, büyük arka spoyler ve aerodinamik hava girişleri sportif bir görünüm sağlıyor. İç mekanda ise 10,1 inçlik dijital gösterge paneli ve 10,25 inç OpenR dokunmatik ekran yer alıyor. Google entegre OpenR Link sistemi sayesinde navigasyon ve bağlantı hizmetleri sunuluyor. Karbon bileşenler, Alcantara döşemeler ve altı noktalı emniyet kemerleri yarış otomobili ruhunu yansıtıyor.

Renault 5 Turbo 3E, Kar, Normal, Spor ve drift-yardım işlevini içeren Yarış modu olmak üzere dört farklı sürüş modu sunuyor. Model, 1.980 adet ile sınırlı üretilecek ve her araç, özel numaralandırılmış bir plaka ile piyasaya sürülecek. Avrupa, Orta Doğu, Japonya ve Avustralya gibi pazarlarda satışa sunulacak aracın teslimatları 2027 yılında başlayacak.