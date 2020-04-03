Resident Evil 3 Steam’e Geldi: İşte Fiyatı

CAPCOM'un uzun zamandır konuşulan yeni oyunu Resident Evil 3, bugün itibarıyla Steam'deki yerini aldı. Beraberinde, Resident Evil: Resistance isimli bir çevrimiçi hayatta kalma oyununu da içeren Resident Evil 3, oyunseverleri yeniden Raccoon City'ye götürecek.

Video oyun sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi olan CAPCOM, uzunca bir süredir yeni bir oyunla gündemde. Bu oyun, tüm oyunseverlerin tahmin edebileceği üzere Resident Evil 3. Oyun geldi, geliyor derken nihayet beklenen oldu ve Resident Evil 3, bugün itibarıyla Steam'de resmen yayınlandı. Böylelikle oyunseverler, artık yeni Resident Evil macerasına dahil olabilecekler.

Aslına bakacak olursak Resident Evil serisi, çok uzun zamandır oyunseverlerin hayatlarında. İlk kez 1996 yılında karşımıza çıkan oyun, bugün orta yaşlarına ulaşmış olan oyunseverler için ayrı bir öneme sahip. Dilerseniz hemen, yeni oyunun neler sunacağına ve bu oyuna sahip olmak için ne kadar ödeme yapmanız gerekeceğine bakalım.

Bugün itibarıyla yayınlanan Resident Evil 3'te, yine Raccoon City'ye gideceğiz. Aslına bakacak olursak bu şehre, serinin önceki oyunlarında da gitmiştik. Oyundaki olayımız ise yine karşımıza çıkacak zombileri alt etmek olacak. Ancak CAPCOM, bu kez sadece tek oyunculu bir Resident Evil oyunuyla yetinmiyor. Öyle ki bu oyuna sahip olduktan sonra Resident Evil: Resistance'a da erişebiliyorsunuz.

Resident Evil: Resistance, geçtiğimiz dönemlerde gündeme gelmişti ancak detaylar bir türlü açıklanmamıştı. Ancak şimdi, Resident Evil 3'ü satın aldığınızda bu ikinci oyuna da erişebileceksiniz. CAPCOM, Resident Evil: Resistance'ın çevrimiçi bir hayatta kalma oyunu olduğunu ifade ediyor. Bu oyunda 1'e karşı 4 şeklinde, rakiplerimizle mücadele etmeye çalışacağız.

Resident Evil 3'ün bugün yayınlanan yeni versiyonu, sistem özellikleri açısından ne yazık ki bilgisayarları biraz zorlayacak gibi görünüyor. Çünkü CAPCOM'un belirlediği sistem gereksinimlerine baktığımız zaman, oyunu yüksek ayarlarda oynamak istediğimizde güçlü bir donanım gerektiğini görebiliyoruz.

Resident Evil 3 sistem gereksinimleri

Minimum:

İşlemci: Intel Core i5-4460 ya da AMD FX-6300

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 760 ya da AMD Radeon R7 260x

Depolama Alanı: 45 GB

DirectX: Sürüm 11

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8.1 / 10

Tavsiye Edilen:

İşlemci: Intel Core i7-3770 ya da AMD FX-9590

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 ya da AMD Radeon™ RX 480

Depolama Alanı: 45 GB

DirectX: Sürüm 12

İşletim Sistemi: Windows 10

Resident Evil 3 fiyatı

CAPCOM, bugün itibarıyla Steam'e eklediği yeni Resident Evil 3'ü iki farklı şekilde satışa sunuyor. Bunlardan bir tanesi Resident Evil 3'ü diğeri ise hem Resident Evil 3'ü hem de Resident Evil: 2'yi içeriyor. Bu bağlamda eğer sadece Resident Evil 3'e sahip olmak isterseniz 259 TL, her iki oyuna da sahip olmak isterseniz de 348.50 TL ödeme yapmanız gerekiyor.

Az önce sizlere, Resident Evil 3 ile birlikte Resident Evil: Resistance isimli bir oyuna daha sahip olacağınızdan bahsetmiştik. Şöyle ki, bu oyunu en azından şu an için ayrı bir oyun şeklinde almıyorsunuz. Resident Evil 3'ü satın aldığınız takdirde Resident Evil: Resistance oyununa da doğrudan sahip oluyorsunuz.