Resident Evil 3 Remake'in şimdiye kadarki en korkunç modunun, Jill Valentine'ın Animal Crossing'den Isabelle kılığına girdiği mod olduğu belirtiliyor. "Crazy Potato" tarafından yaratılan yeni modu oynayanlar "kabus gibi" olduğunu belirtiyorlar.

Şu ana kadar Resident Evil 3 Remake'in çok sayıda inanılmaz (ve korkunç) moduna şahit olduk, ancak yakın zamanda çıkan bir mod korku seviyesini bir üst seviyeye çıkarmış görünüyor. Oyunun ana karakteri Jill Valentine'ı, Animal Crossing'den Isabelle olarak görseniz ne hissedersiniz?

"Crazy Potato" (Çılgın Patates) tarafından yaratılan yeni modda Jill Valentine'ın kafasında Animal Crossing'den Isabelle'in maskesi bulunuyor. Jill Valentine'ın neden Isabelle maskesi taktığı sorusuna yanıtsa hayli kısa: Jill, Isabelle'in hayranı.

İşte Isabelle maskeli Jill Valentine:

Resident Evil 3 Remake'in PlayStation 4, Xbox One ve PC için yayınlanmasının ardından oyun severler zombileri öldürüp kentleri kurtarmaya başlamıştı. 1999'da piyasaya çıktıktan sonra oyun severler arasında en popüler oyunlardan biri haline gelen korku klasiği Resident Evil'in son sürümünde asimetrik çevrimiçi çok oyunculu oyunu olan Resident Evil Resistance da yer alıyor.

Resident Evil 3 Remake'in yayınlanmasının hemen ardından gözler bir sonraki Resident Evil oyununa çevrilmişti. Yeni Resident Evil oyununun, serinin geri kalanından farklı bir deneyim sunacağı öne sürülüyor. Bir sonraki Resident Evil oyununun seride şimdiye kadarki en büyük değişim olacağı ve ortaya çıktığı zaman birçok insanı öfkelendirebileceği öne sürülüyor.

Bir sonraki Resident Evil oyununun 2016 sonundan beri geliştirilmekte olduğu ve 2021'de geleceği iddia ediliyor. Ocak ayında paylaşılan bir sızıntı, yeni Resident Evil'in birinci şahıs türünde olacağını, kurt adamları içeren bir düşman türü içerdiğini ve Resident Evil 8 olarak adlandırılamayacağını öne sürüyordu. Yeni oyunun gelişiminin yeni Resident Evil 3'e çok benzediğini ancak remake olmadığı söyleniyor. Capcom tarafından yeni Resident Evil oyunu ile ilgili açıklamaların kısa süre içinde yapılması bekleniyor. Resident Evil 3: Remake, 3 Nisan günü piyasaya sürülmüştü.