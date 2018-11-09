Yurtdışından Gelen Cihazların Vergisi 3 Katına Çıktı

Yurtdışından gelen yolcunun beraberinde getirdiği cep telefonu maktu harç tutarı tam 3 katına çıktı.

Bugün itibarı ile resmi gazetede yayınlanan kararla birlikte 170.70 TL olan maktu harç tutarı tam 500 TL'ye çıkarıldı. 2017 yılında 149.20 TL olan vergi, 2018 yılında 170.70 TL'ye çıkarılmıştı.

Resmi rakamlara göre, 2017 yılında 800 bin adet olan yolcu yanında gelen cihaz sayısının, bu sene dalgalı döviz kurları sonrasında akıllı telefonların fiyatları fırlayınca 1 milyon seviyesinde olduğu düşünülüyor. Yurtdışı dönüşünde 120 günü geçmemiş telefonlara her pasaport için iki yılda bir IMEI kaydı yapılabiliyor.

Böylelikle yurtdışına gidip geldikten sonra ülkemizdeki fahiş fiyatlardan biraz olsun etkilenmemek için cep telefonu satın alan kişiler için %200'lük bir zam yapılmış oldu.

IMEI Kaydı Nasıl Yapılıyor?

T.C. kimlik numarası ve yabancı kimlik numarası bulunan, e-Devlet şifresi alabilen kişiler, e-Devlet kapısındaki ilgili link aracılığıyla sisteme giriş yapıyor. Daha sonra ilgili bilgileri doldurarak kayıt işlemini gerçekleştirebiliyor.