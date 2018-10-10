Virgin Grup'un kurucusu ve sahibi Richard Branson, sektördeki tecrübelerini Elon Musk'a aktararak daha fazla uyumasını ve tweet atmayı bırakmasını tavsiye etti.

CNBC ile bir röportaj gerçekleştiren Richard Branson'a, Elon Musk'ın son dönemde Twitter üzerinden girdiği atışmalar ve attığı olay yaratan tweetler de soruldu. Branson, onca yıllık tecrübesiyle Musk'a samimi tavsiyelerde bulundu:

"Artık kendisine zaman ayırmalı. Hem sağlığı hem de ailesi için daha fazla zaman bulması gerekiyor. Muhteşem derecede yaratıcı bir insan ama bu kadar az uyumamalı. Ayrıca Musk, kendisiyle çalışacak adamları seçme sanatında da ustalaşmalı ve kendisi için fantastik bir ekip kurmalı."

Burada Branson'ın, Elon Musk'a bir nevi kendi iş modelini önerdiğini görüyoruz. Nitekim uzun süreliğine Virgin Grup'un CEO'luğunu yürüten Branson, 2011 yılında CEO'luk koltuğunu Josh Bayliss'e bırakıp şirkete dışardan destek vermeye başlamıştı.

Son yıllarda Bill Gates de benzer bir mantıkla kendisine ve ailesine zaman ayırarak şirkete 'danışmanlık' yapmayı tercih etmişti. Ancak Elon Musk'ın kanı bu denli kaynıyorken arka planda kalmayı seçer mi, bunu zamanla göreceğiz.