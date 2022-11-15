Geçtiğimiz yıl Bugatti tarafından satın alınan Rimac'ın efsanevi otomobili Nevera, kendi rekorunu kırarak dünyanın en hızlı elektrikli otomobili olduğunu kanıtladı.

2009 yılında kurulan ve BMW’nin en ünlü otomobillerinden olan 1984 model M3’ü elektrikli bir yarış makinesine çevirmesiyle ünlenen Rimac, geçtiğimiz yıl dünyanın en hızlı otomobillerini üreten Bugatti tarafından satın alınmıştı. Hatırlarsanız markanın ürettiği Nevera, geçtiğimiz yıl dünyanın en hızlı otomobili ünvanını kazanmıştı.

Daha sonra bu rekoru Tesla Roadster’a kaptıran Rimac, güncellenmiş Nevera ile elektrikli otomobillerin kralı olduğunu yeniden kanıtladı.

412 km/s ile dünya rekoru kırdı

4 elektrik motoruyla birlikte 1914 beygir güce sahip olan ve 2360 Nm torka sahip olan bu tekerlekli canavarın hız kilidi, sadece bu rekorun kırılması için kaldırıldı. Genellikle otomobil üreticileri tarafından koyulan bu hız kilitleri, araçlarım motorlarına ve ve diğer donanımlarına zarar gelmemesi için optimum hız hesaplanarak koyuluyordu.

Kelimenin tam anlamıyla zincirlerini kıran Nevera, Almanya’nın Papenburg şehrindeki test pistinde hünerlerini sergileri. Bugatti Rimac'ın test pilotu Miro Zrnčević tarafından kullanılan araç, 412 km/s ile dünya rekoru kırdı. Bu rekorla dünyanın en hızlı elektrikli otomobili olduğunu kanıtlayan Nevera, dünyanın en hızlı otomobilleri listesinde ise SSC Ultimate Aero’yu geride bırakarak 10. sıraya yerleşti. Tabii ki listedeki diğer otomobillerin içten yanmalı ya da hibrit olduğunu da belirtelim.

Dünyanın en hızlı 10 otomobili

Marka-Model Hız Rekoru 1. Koenigsegg Jesko Absolut 531 km/s 2. Hennessey Venom F5 500 km/s 3. Bugatti Chiron Super Sport 300+ 489 km/s 4. SSC Tuatara 474 km/s 5. Koenigsegg Agera RS 447 km/s 6. Hennessey Venom GT 434 km/s 7. Bugatti Veyron Super Sport 431 km/s 8. Bugatti Chiron 420 km/s 9. Koenigsegg Agera R 418 km/s 10. Rimac Nevera 412 km/s

Rimac Nevera’nın yeni hız rekoru