Tesla'nın ezeli rakibi olması için piyasaya sürülen ancak şansı yaver gitmeyen Rivian, 2022'nin 3. çeyreğinde 1.7 milyar dolar kaybettiğini açıkladı. Uzmanlara göre marka, böyle giderse 2023 yılının sonunu görmeyebilir.

2009 yılında ABD’de “Tesla’nın ezeli rakibi” olması için kurulan ve hem Amazon hem de Ford tarafından yüklü miktarda yatırım alan Rivian, kurulduğu ilk günden beridir çeşitli sorunlarla uğraşıyor. Kurulduktan 12 yıl sonra nihayet ilk elektrikli otomobillerini teslim eden marka her ne kadar dışarıdan bakıldığında etkileyici araçlar üretse de satılan araçların pek çoğu direksiyonu yerinden çıktığı gerekçesiyle geri çağırmıştı.

Görünen o ki Rivian, her ne kadar Amazon ve Mercedes-Benz ile ortaklıklar imzalasa da çöküşünün önüne geçemiyor. Şirketin geçtiğimiz gün yayınladığı mali raporlar da bunu doğrular nitelikte.

Rivian yavaş yavaş kan kaybediyor

Rivian’ın yayınladığı rapora göre şirket, sadece 2022 yılının 3. çeyreğinde tam 1.7 milyar dolar para kaybetti. Raporları incelediğimizde bu kaybın ana sebeplerinin enflasyon, bazı satın alma anlaşmalarının feshedilmesi, envanter artışları ve işçilik maliyetlerinin artmasından kaynaklandığını görebiliyoruz.

Şirket her ne kadar ortaklarından ve yatırımcılardan 10.5 milyar dolar toplamış ve Amazon’dan toplamda 200.000 araçlık ön sipariş almış olsa da ilk piyasaya sürülen araçların kalite standartlarını karşılayamamış olması, şirketin itibarını ciddi anlamda zedeledi. Tüm bu olumsuzlukların üzerine maddi yetersizlikler nedeniyle Ar-Ge çalışmalarına da yeterli bütçeyi ayıramaması, “Tesla’nın ezeli rakibi” Rivian’ı “Tesla’nın çakması” konumuna düşürdü. Hatta öyle ki ABD’de pek çok elektrikli otomobil sever, Reddit forumlarında sık sık Rivian ile dalga geçerek markayı “Elektrikli çöp kovası” olarak nitelendiren paylaşımlar yapıyor.

Otomotiv sektöründe bazı uzmanlar, Rivian’ın 2023 yılındaki hamlelerinin markanın kaderini etkileyeceğini ifade ediyor. Eğer Rivian kısa süre içinde sorunlarını çözmezse bazı kaynaklara göre şirket, en geç 2023 yılının sonunda iflasını açıklayabilir.