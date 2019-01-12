Rivet Network, Killer E3000'i CES 2019'da Tanıttı

Rivet Network, ağ kontrolörü E3000'in Acer'ın yeni notebooklarında yer alacağını da duyurdu.

Ağ kontrolörü ve Wi-Fi modülleri markası olan Killer, bilgi işlem ekosisteminde on yılı aşkın süredir bulunuyor. Son günlerde, ürünlerinin katma değeri ve donanımın veri akışlarını önceliklendirmesine olanak tanıyan veri akışı türlerini (video, torrent, oyun) tespit etmek için sezgisel analiz tekniklerinin uyguluyorlar. Geçtiğimiz yıl, Rivet Network (kendi Killer’ını oluşturan bir firma) 802.11ac Wave2 modülünün geliştirilmesi konusunda Intel ile işbirliği yaptığını duyurdu. Firma bu sene CES’de, multi-gigabit Ethernet kontrolleri konusundaki atılımını duyurdu.

Killer E3000, 2.5 gigabit, 1 gigabit ve 100 megabit bağlantı hızlarını destekleyen bir ağ yongası ve yılın ilk çeyreğinde sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Yonga, veri akımlarını sınıflandırmada Killer’ın Advanced Stream Detect Technology’sini (Gelişmiş Akım Belirleme Teknolojisi) kullanacak ve bu nedende önceliği veri hattı olacak.

Kontrol üzerindeki önceliklendirme, yeni Killer Control Center 2.0 yazılımı vasıtasıyla gerçekleşecek, kullanıcıların manuel konfigürasyon yapmasına ve ağ aktivitelerini gözlemlemesine izin verecek. Yazılım ayrıca, oyun sırasında CPU döngülerinin azaltılmasını engellemesiyle bilinen GameFast ile birlikte galecek. Yazılım, bağlantı kalitesi ve sistem ayalarına da bağlı olarak ağ bağlantılarının gelişimi için öneriler sunan KIE’yi de (Killer Intelligence Engine) barındıracak.

Acer’ın yeni Predator Triton 900 ve Triton 500 oyun notebooklarının Killer E3000 kontrolörü destekleyeceği basın toplantısında duyuruldu. Diğer cihazlar için ise 2019 yılı içerisinde duyurulmaya devam edilecek.