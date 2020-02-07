Yıldız Teknik Üniversitesi öğrenci kulübünün çalışmalarıyla düzenlenen RLC Günleri, #SınırlarınÖtesinde mottosuyla 16. kez kapılarını açmak için gün sayıyor. Etkinlik, 11-13 Şubat tarihlerinde birbirinden önemli isimleri bir araya getirecek.

Gelişen dünya trendlerini takip eden teknik ve kariyer odaklı oturumlara ek olarak son teknoloji ürünlerin sergileneceği standlarıyla öğrencilere, henüz mezun olmadan sektörü yakından tanıma fırsatı sunan ve bu yıl 16.kez düzenlenecek olan RLC Günleri, #SınırlarınÖtesinde mottosuyla kapılarını katılımcılara açacak.

Kariyer odaklı oturum ve panellerle öğrencileri sektör profesyonelleriyle bir araya getirecek olan RLC Günleri; elektrik, elektronik, otomasyon, aydınlatma, enerji ve otomotiv sektörlerinden dev firmaları, sivil toplum kuruluşlarını ve sürpriz konukları, iş dünyasına adım atmaya hazırlanan öğrencilerle buluşturmayı amaçlıyor.

11-13 Şubat 2020 tarihleri arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek 16. RLC Günleri; 5G ve Ötesi, Değişen Dünyada Gelişen Endüstri, Otomotiv Sektörünün Dönüşümü, Enerjinin Geleceği ve Dijital Dönüşüm, Yönetimin Liderleri, Akıllı Şehirler için Akıllı Gelecek Tasarımı ve son olarak Robotik Otomasyon ve Yapay Zeka adlı panelleriyle de sektör profesyonellerini ağırlayacak.

Etkinliğe katılım gösterecek isimler arasında Fanuc Robot Teknik Müdürü Murat Kısa, Chint Pazarlama Müdürü Serkan Doğan, EAE Elektrik Pazarlama Müdürü Ender Demiray, Sönmez Trafo Ar-ge Direktörü Aytuğ Font, Nordex Enerji Genel Müdürü Habib Babacan, ABB Teknik ve Tasarım Uzmanı Mehmet Karakaya, AVL Otonom Sürüş ve Araç Kontrolleri Ekip Lideri Kadir Haspalamutgil gibi profesyoneller yer alıyor.

Ziynet Sali, Kolpa Grubu’ndan Barış Yurtçu ile Bora Yeter ve Tuna Velibaşoğlu gibi isimlerin de katılımcılara keyifli anlar yaşatacağı 16. RLC Günleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için rlcgunleri.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.