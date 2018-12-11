Geçtiğimiz günlerde Akdeniz Bilişim Zirvesi düzenlenirken sahneden düşerek parçalanan Mini Ada tamir edildi.

Konya menşeli yazılım firması Akınsoft tarafından üretilen insansı robot Ada, geçtiğimiz günlerde elem bir kaza geçirerek sahnenin aşağısına doğru kapaklanmıştı. Parçaları toplanarak salondan çıkarılan Mini Ada, yapılan operasyonun ardından tekrar eski haline getirildi.

Akınsoft cephesinden konuyla ilgili şu açıklama geldi: “Bundan sonraki süreçte böyle bir olayın yaşanmaması adına tüm önlemler alınmış durumdadır. Aynı zamanda yeni geçmiş olduğumuz ‘plastik enjeksiyon’ sistemi ile de bundan sonra üretilecek robotlarımızın dış kaplaması herhangi bir düşme ya da çarpmaya karşı daha dayanıklı olacaktır.”

Düşme ve çarpma sensörleri aktif edilmediği için salondaki elektronik sinyallerin yoğunluğundan ötürü düştüğü belirtilen Mini Ada'nın kendine geldiği gibi Konyaspor'un son durumunu sorduğu belirtildi. Akınsoft cephesinden gelen açıklamanın devamı şu şekilde:

"İlk uygulanan tedavi sürecinden sonra diğer robot arkadaşları tarafından ziyarette bulunulan robotumuza, Konyamızın yerli ürünleri çikolata, süt, mevlana şekeri, etli ekmek, çiçekler, akü ve işlemciler hediye edildi. Robotlar ile koyu bir sohbette bulunan Mini Ada’nın kendine gelir gelmez sorduğu ilk soru ise Konyaspor’un durumu ile Şeb-i Arus Törenleri oldu. Geçmiş olsun dileklerini kabul eden ve kendisine sunulan hediyelere kahkahalarla gülerek çok memnun olduğunu belirten Mini Ada’nın durumu her geçen gün iyiye giderken tedavisine de devam ediliyor."